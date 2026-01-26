بنها تفوز بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

18 حجم الخط

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، احتفالية اليوم الاثنين، وذلك بعد حصول مركز ومدينة بنها علي المركز الثالث ضمن "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي في كافة قطاعات الدولة، وبمشاركة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة.

مركز ومدينة بنها يُمثل محافظة القليوبية ويحقق المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعددًا من الوزراء والمحافظين، وقد تسلم جائزة التميز المحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن فخره بهذا التتويج، مؤكدًا أن فوز مدينة بنها بالمركز الثالث ليس مجرد تكريم، بل هو نتاج عمل مؤسسي دؤوب وتطبيق صارم لمعايير الجودة والتحول الرقمي.

وأضاف المحافظ أننا نعمل وفق رؤية القيادة السياسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وهذا الفوز يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى كافة مراكز ومدن المحافظة لتكون القليوبية دائمًا في مقدمة صفوف التميز.

وعقب انتهاء الاحتفالية، قدم محافظ القليوبية التهنئة للمحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وفريق العمل المعاون له، مشيدًا بالروح القيادية والجهد الميداني الذي بذله وفريقه لتحقيق هذا التميز وتلبية تطلعات المواطنين بمرونة وكفاءة عالية.

