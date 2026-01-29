مؤلف "علي كلاي" يقترب من إنهاء سيناريو العمل

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، يعكف محمود حمدان مؤلف مسلسل على كلاي للفنان أحمد العوضي على كتابة المشاهد المتبقية من الحلقات الأولى من العمل، ويتبقى له الحلقة النهائية فقط للانتهاء من حلقات العمل كافة.

ويحرص محمود حمدان في كل عمل درامي على ترك الحلقة النهائية دائما في أعماله التي يقوم بتأليفها وكتابتها مع بداية العرض.

وتواصل أسرة العمل تصوير عددًا من المشاهد داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة التوفيقية.

وكان قد فاجأ الفنان أحمد العوضي الجمهور بنشره كواليس جمعته برحمة محسن من مسلسله علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وظهر “العوضي” وهو يرقص مع المطربة رحمة محسن في كواليس المسلسل، على أنغام أغنية دوري بينا يا دنيا والتي تعرض ضمن أحداث العمل.

ونشر الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “علي كلاي” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقًا: “مسلسل الشارع.. البوستر الرسمي لمسلسل علي كلاي”

وتشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي دخوله سباق ملاكمة كي يصل لبطولة العالم، وذلك بعد عدم رضاه لما تفعله زوجته معه والتي تلعب دورها الفنانة درة.

ويقرر العوضي أن يتحدى الجميع ويدخل في سباق الملاكمة كي يفوز ويصبح بطل العالم.

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وكان أحمد العوضي قد فاجأ الجمهور بنشره برومو تشويقي لمسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر “العوضي” في البرومو التشويقي وهو داخل الحلبة ويخوض عددا من المباريات ويقول: علي كلاي ولا عمره هيخسر.. أنا نمرة واحدة يا كابتن.. أنا إمبراطور اللعبة

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

