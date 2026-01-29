الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مؤلف "علي كلاي" يقترب من إنهاء سيناريو العمل

مسلسل علي كلاي، فيتو
مسلسل علي كلاي، فيتو
18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، يعكف محمود حمدان مؤلف مسلسل على كلاي للفنان أحمد العوضي على كتابة المشاهد المتبقية من الحلقات الأولى من العمل، ويتبقى له الحلقة النهائية فقط للانتهاء من حلقات العمل كافة.

ويحرص محمود حمدان في كل عمل درامي على ترك الحلقة النهائية دائما في أعماله التي يقوم بتأليفها وكتابتها مع بداية العرض.

وتواصل أسرة العمل تصوير عددًا من المشاهد داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة التوفيقية.

وكان قد فاجأ الفنان أحمد العوضي الجمهور بنشره كواليس جمعته برحمة محسن من مسلسله علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

 

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وظهر “العوضي” وهو يرقص مع المطربة رحمة محسن في كواليس المسلسل، على أنغام أغنية دوري بينا يا دنيا والتي تعرض ضمن أحداث العمل.

ونشر الفنان أحمد العوضي  البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “علي كلاي” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقًا: “مسلسل الشارع.. البوستر الرسمي لمسلسل علي كلاي”

وتشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي دخوله سباق ملاكمة كي يصل لبطولة العالم، وذلك بعد عدم رضاه لما تفعله زوجته معه والتي تلعب دورها الفنانة درة.

ويقرر العوضي أن يتحدى الجميع ويدخل في سباق الملاكمة كي يفوز ويصبح بطل العالم.

 

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وكان أحمد العوضي قد فاجأ الجمهور بنشره برومو تشويقي لمسلسله الجديد علي كلاي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر “العوضي” في البرومو التشويقي وهو داخل الحلبة ويخوض عددا من المباريات ويقول: علي  كلاي ولا عمره هيخسر.. أنا نمرة واحدة يا كابتن.. أنا إمبراطور اللعبة 

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

 

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل علي كلاي علي كلاي الحلقة الاولي من مسلسل على كلاي مسلسلات رمضان 2026 أحمد العوضي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2026، أحمد العوضي يرقص مع رحمة محسن في مسلسل علي كلاي

ads

الأكثر قراءة

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

تعرف على موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة، ضوابط الاستجواب بعد أول تحرك برلماني بمجلس النواب

قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب

6 شروط للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

اليوم، الحكم في معارضة علي غزال على 26 حكما غيابيا ضده

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية