البترول تتابع خطط تعظيم إنتاج واحتياطيات الشركة الفرعونية

أجرى المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف زيارة للشركة الفرعونية للبترول لمناقشة خطط الشركة الفترة القادمة ومتابعة الموقف التنفيذي للفرص الاستكشافية والإنتاجية المستهدفة بهدف العمل على مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الغاز والمتكثفات، وتنفيذًا لإستراتيجية عمل وزارة البترول لزيادة الإنتاج.

شارك في الاجتماع المهندس حسام زكي رئيس الشركة الفرعونية، وممثلو الشركاء الأجانب.

واستعرض قيادات الشركة والإدارات المختصة الفرص الاستكشافية والإنتاجية الواعدة والتي من شأنها الإسهام في مضاعفة إنتاج الشركة في السنوات الخمس المقبلة.

فيما أكد رئيس الشركة علي تسريع أعمال الحفر، لوضع بئر تنموي على الإنتاج بالربع الثالث من عام 2026، بمعدل إنتاج 40 مليون قدم مكعب غاز يوميا، فيما تم الاتفاق على بدء حفر أول بئر استكشافي عميق خلال الربع الرابع من 2026.

ومن جانبهم أشاد وكيلا الوزارة بالجهود المبذولة في إعداد الفرص الاستكشافية والإنتاجية، كما أكدا دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع أعمال الاستكشاف وتنمية الاحتياطيات المكتشفة وتعجيل وضعها على الإنتاج.

