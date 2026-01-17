السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تتابع خطط تعظيم إنتاج واحتياطيات الشركة الفرعونية

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أجرى المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف زيارة للشركة الفرعونية للبترول لمناقشة خطط الشركة الفترة القادمة ومتابعة الموقف التنفيذي للفرص الاستكشافية والإنتاجية المستهدفة بهدف العمل على مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الغاز والمتكثفات، وتنفيذًا لإستراتيجية عمل وزارة  البترول لزيادة الإنتاج.

شارك في الاجتماع المهندس حسام زكي رئيس الشركة الفرعونية، وممثلو الشركاء الأجانب.

واستعرض قيادات الشركة والإدارات المختصة الفرص الاستكشافية والإنتاجية الواعدة والتي من شأنها الإسهام في مضاعفة إنتاج الشركة في السنوات الخمس المقبلة.

فيما أكد رئيس الشركة علي تسريع أعمال الحفر، لوضع بئر تنموي  على الإنتاج بالربع الثالث من عام 2026، بمعدل إنتاج 40 مليون قدم مكعب غاز يوميا،  فيما تم الاتفاق على بدء حفر أول بئر استكشافي عميق خلال الربع الرابع من 2026.

ومن جانبهم أشاد وكيلا الوزارة بالجهود المبذولة في إعداد الفرص الاستكشافية والإنتاجية، كما أكدا دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع أعمال الاستكشاف وتنمية الاحتياطيات المكتشفة وتعجيل وضعها على الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الاستكشاف احتياطيات الغاز زيادة الإنتاج شركة الفرعونية للبترول وزارة البترول والثروة المعدنية معدلات الانتاج فرعونى الاحتياطى
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية