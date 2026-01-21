"إيجاس" تبحث تنمية عدد من الاكتشافات بالبحر المتوسط لإدراجها على خريطة الإنتاج

18 حجم الخط

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" برئاسة المهندس محمود عبدالحميد ورشة عمل بالتعاون مع شركة XRG Arcius Energy، لبحث سبل تنمية الاكتشافات غير المنماة بمنطقة البحر المتوسط، بهدف إدراجها على خريطة الإنتاج.

مناقشة الفرص الواعدة في الاكتشافات غير المنماة

وخلال ورشة العمل، تم تقديم عرض تناول عدد من الفرص الواعدة المتمثلة في الاكتشافات غير المنماة بالبحر المتوسط، والتي تحتوي على احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة السيناريوهات الفنية والاقتصادية لربط هذه الاكتشافات بتسهيلات الإنتاج القائمة والقريبة منها، بما يسهم في تسريع دخولها حيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في جمهورية مصر العربية.

وأبدى وفد شركة أركيوس اهتمامًا كبيرًا بهذه الفرص الاستثمارية، في ضوء ما توفره وزارة البترول والثروة المعدنية من حزم تحفيزية وتسهيلات غير مسبوقة تستهدف جذب الشركات الأجنبية وزيادة استثماراتها، بما يحقق نجاحات مستدامة في أنشطة البحث والاستكشاف.

حضر ورشة العمل المهندس وائل لطفي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمهندس عبد الناصر خفاجي، نائب العضو المنتدب التنفيذي للإنتاج بشركة إيجاس، والجيولوجي ابراهيم عبده نائب العضو المنتدب للإستكشاف إلى جانب ممثلين عن شركتي إنبي وبتروجت، وعدد من قيادات وممثلي إدارات نيابة الإنتاج، باعتبارها الأذرع التنفيذية والهندسية للمشروعات.

