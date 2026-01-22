الخميس 22 يناير 2026
لمتابعة وتقييم الأداء البيئي، الهيئة العامة للبترول تطلق منصة رقمية

وزير البترول
وزير البترول
 أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال إدارتي السلامة والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، منصة رقمية متخصصة لمتابعة وتحليل مؤشرات تقييم الأداء البيئي للشركات التابعة.

وجاء ذلك في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالتحول الرقمي، وتنفيذًا لمحاور استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتطوير منظومة حماية البيئة. 

منصة لتقيم مؤشر الأداء البيئي 

وأوضح الدكتور تامر عايش، والدكتور محمد أبو المجد، مساعدا رئيس الهيئة التنفيذي للسلامة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المنصة الإلكترونية لتقييم مؤشرات الأداء البيئي إلى جانب تدريب ممثلين من الشركات التابعة على آليات الاستخدام.

 توحيد آليات جمع البيانات البيئية وتحليلها رقميًا

وتهدف المنصة إلى توحيد آليات جمع البيانات البيئية وتحليلها رقميًا، بما يدعم كفاءة العمليات ويسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، ويعزز جودة ودقة البيانات، ويرفع مستوى الشفافية داخل القطاع.

دعم الاستدامة والتوافق مع المتطلبات البيئية المحلية والعالمية

كما تسهم مؤشرات تقييم الأداء البيئي في دعم الاستدامة والتوافق مع المتطلبات البيئية المحلية والعالمية، وبما يتماشى مع محاور عمل وزارة البترول والثروة المعدنية واستراتيجية الدولة.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة عددًا من ورش العمل التدريبية للعاملين بالشركات التابعة، لرفع كفاءتهم في إدارة البيانات على المنصة، وضمان دقة وجودة المعلومات، بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

