جامعة المنصورة ضمن أفضل 9 جهات مصرية في «تكافؤ الفرص وتمكين المرأة»

18 حجم الخط

حققت جامعة المنصورة إنجازًا مؤسسيًّا جديدًا بتأهُّلها ضمن أفضل تسع جهات على مستوى الجمهورية في فئة «تكافؤ الفرص وتمكين المرأة»، من بين 52 جهة تقدَّمت للجائزة في دورتها الرابعة لعام 2024، وذلك بعد اجتيازها مراحل التقييم المؤسسي والزيارات الميدانية وفق معايير دقيقة تعكس التزام المؤسسات بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة والتمكين المؤسسي.

جامعة المنصورة ضمن أفضل 9 جهات على مستوى الجمهورية في فئة «تكافؤ الفرص وتمكين المرأة» بجائزة مصر للتميز الحكومي – الدورة الرابعة

يأتي هذا التأهُّل المتقدم تتويجًا لجهود جامعة المنصورة في ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص، ودعم تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل شاملة وآمنة تراعي احتياجات جميع الفئات، بما في ذلك ذوو الإعاقة، وبما يحقق المساواة على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي؛ اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية التي تضع ملف تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ضمن أولوياتها الوطنية.

وفي تصريح صحفي، أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن وصول الجامعة إلى قائمة أفضل تسع جهات على مستوى الجمهورية في هذه الفئة يعكس نضج التجربة المؤسسية للجامعة، ونجاحها في تطبيق سياسات داعمة للعدالة الوظيفية والتمكين والمساواة.

بناء مجتمع قائم على الكفاءة والاستحقاق

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفات تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم على الكفاءة والاستحقاق، وبما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

تعزيز بيئة العمل الإيجابية

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تتبنى رؤية مؤسسية شاملة ترتكز على الحوكمة الرشيدة، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، مؤكدًا أن مجرد التأهُّل إلى هذه المرحلة المتقدمة وسط عشرات الجهات المشاركة يُعد إنجازًا مهمًا ودافعًا لمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي المستمر.

وثمَّن رئيس الجامعة الجهود المبذولة في تنظيم جائزة مصر للتميز الحكومي، ودورها في نشر ثقافة التميز وتحفيز المؤسسات الحكومية على تبنّي أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية التي تضمن العدالة والاستدامة، كما وجَّه خالص الشكر والتقدير لفريق التميز الحكومي بجامعة المنصورة على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل احترافي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا التأهُّل المشرف.

وتؤكد جامعة المنصورة، من خلال هذا التأهُّل المتقدم، استمرار ريادتها المؤسسية، وحرصها على دعم سياسات الدولة في مجالات التمكين والعدالة الاجتماعية، بما يعزز مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.