مجمع إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة عن الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة

عقد مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان (الأمراض المعدية والمزمنة....الأعراض -إجراءات الوقاية)، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية لتنمية الأسرة المصرية، برعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى - رئيس قطاع الإعلام الداخلى وإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

حاضر فى الندوة الدكتور إبراهيم محمد محمد حسن- مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية بالوادي الجديد، واستهدفت الندوة الموظفين بالدواوين الحكومية والمعلمين بالمؤسسات التعليمية ومكلفات الخدمة العامة، صرح بذلك أزهار عبد العزيز محمد مدير إدارة إعلام الوادى الجديد.

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد أخصائى إعلام، بأهمية مثل هذه اللقاءات فى رفع الوعى الصحى كما أشارت إلى المبادرات الرئاسية الصحية التى تستهدف كافة فئات المجتمع وكافة الفئات العمرية والتى من أهم خدماتها الاكتشاف المبكر للأمراض.

أما عن دور قطاع الإعلام الداخلى تحدثت أزهار عبد العزيز محمد - مدير إدارة إعلام الوادى الجديد عن أن القطاع يقوم بدور كبير فى نشر الثقافة الصحية للوقاية من الأمراض المختلفة، وذلك لما لها من دور فعال فى تقليل نفقات العلاج والحفاظ على صحة المواطن المصرى والذى يعد هدف رئيسى للدولة وبناء الإنسان.

ومن جانبه ذكر مدير إدارة الثقافة الصحية بالشئون الصحية، تعريف الأمراض المعدية بأنه دخول مسببات المرض لجسم الإنسان فالأمراض المعدية تنتقل عن طريق الفيروسات والبكتريا كما شرح كيفية انتقال العدوى سواء العدوى المباشرة وغير المباشرة ثم أشار إلى طرق الوقاية من هذه الأمراض وأهمها غسل الأيدى واتباع المسافة الآمنة بين الأفراد والتى تتراوح ما بين متر إلى مترين هذا بالإضافة إلى عدم استخدام أدوات الغير؛ وأخيرا الالتزام بإجراء فحوص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي.

وشرح أن الأمراض المزمنة تعريفها بأنها حالة صحية طويلة الأمد وتتميز بالتطور مثل الضغط والسكر وأمراض القلب لذلك أشار إلى أهمية زيارة الطبيب مرة كل سنة على الأقل خاصة قبل شهر رمضان وشرح كيفية التعامل مع هذه الأمراض خلال الشهر الفضيل حتى لا تحدث أى مضاعفات تؤثر على صحة المريض وأكد على أهمية شرب المياه بكثرة والتقليل من تناول المنبهات والحلويات وكذلك ممارسة نوع خفيف من الرياضة وتنظيم مواعيد الأدوية مع الطبيب المعالج وذكر الفئات الممنوعة من الصيام والتى لديها رخصة فى الإفطار من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة.

