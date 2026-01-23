جامعة المنصورة تعلن خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خريطة الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تنفذها الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي 2025–2026، وذلك في إطار حرصها على تنمية قدرات الطلاب، وبناء شخصياتهم المتكاملة، واكتشاف وصقل مواهبهم، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الإيجابية داخل المجتمع الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور الأساسية في منظومة التعليم الجامعي، لما لها من دور محوري في تنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن إجازة منتصف العام تُعد فرصة حقيقية لتوسيع مدارك الطلاب خارج الإطار الأكاديمي التقليدي، واكتشاف الذات، وبناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات العصر.

الأنشطة تعطي مساحات للإبداع وتنمية المهارات

ودعا الدكتور شريف خاطر أبناءه الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجامعة خلال الإجازة، لما تتيحه من مساحات للإبداع، وتنمية المهارات، وصقل المواهب، والاستثمار الإيجابي لأوقات الفراغ، بما يحقق التوازن بين التفوق العلمي وبناء الإنسان.

تنوع البرامج لتلبي مختلف الميول والاهتمامات

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام رُوعي في إعدادها تنوع البرامج لتلبي مختلف الميول والاهتمامات، وتسهم في تنمية القدرات الذهنية والفكرية والبدنية للطلاب، إلى جانب تعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال، وإعداد الطلاب لسوق العمل.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن محاور متكاملة تشمل الأنشطة الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، وأنشطة الخدمة العامة والجوالة، فضلًا عن دعم مشاركة الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم الكامل في مختلف الفعاليات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي.

تُنظِّم الجامعة الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026

وفي هذا الإطار، تُولي جامعة المنصورة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة العلمية والتكنولوجية، حيث تُنظِّم الجامعة الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026، بمشاركة طلاب برامج الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية، والذي يُمثِّل منصة علمية وتطبيقية تستهدف تنمية مهارات المستقبل، ودعم الابتكار، وربط التعليم الجامعي بالتطبيقات العملية، وذلك في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

دعم مشاركة طلاب الجامعة في مسابقة «إبداع»

كما تتضمن خريطة الأنشطة دعم مشاركة طلاب الجامعة في مسابقة «إبداع» في مختلف مجالاتها، بما يشمل الإبداع الثقافي والفني والعلمي، والابتكار وريادة الأعمال، بما يُسهم في اكتشاف الموهوبين، وتشجيع الطاقات الخلّاقة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإبراز إبداعاتهم على المستويات القومية.

وتشمل الخطة أنشطة فنية متنوعة تستهدف اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، وتشمل مجالات المسرح الجامعي، والموسيقى والكورال، والإنشاد الديني، والفنون التشكيلية، والعروض الفنية والاستعراضية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومعارض فنية، بما يتيح للطلاب التعبير عن قدراتهم الإبداعية وصقل مهاراتهم الفنية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية داخل المجتمع الجامعي، وذلك في إطار دعم الجامعة لبناء شخصية متكاملة ومتوازنة لطلابها.

كما تشمل الخطة تنفيذ برامج وورش عمل لتنمية المهارات وبناء القدرات، إلى جانب منافسات ثقافية وفنية، وأنشطة مسرحية، ومبادرات طلابية هادفة تُعزِّز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وعلى الصعيد الرياضي، تتضمن الأنشطة برامج ومنافسات متنوعة تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب، وترسيخ قيم العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة صحيًا ونفسيًا.

أنشطة الجوالة والخدمة العامة

وعلى صعيد أنشطة الجوالة والخدمة العامة، تتضمن الخطة تنفيذ برامج ومعسكرات كشفية وإرشادية تهدف إلى تنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، وتعزيز قيم القيادة والانضباط وتحمل المسؤولية، إلى جانب دعم مشاركة طلاب الجامعة في الفعاليات الكشفية المختلفة، بما يسهم في بناء الشخصية الوطنية، وترسيخ مبادئ العطاء والعمل التطوعي داخل المجتمع الجامعي.

الجانب الثقافي والمعرفي

وفي الجانب الثقافي والمعرفي، تشمل خريطة الأنشطة تنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، دعمًا للوعي الثقافي وتشجيع القراءة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية إلى المتحف المصري وعدد من المتاحف والمعالم الحضارية، بما يسهم في تنمية الوعي التاريخي والوطني لدى الطلاب.

وتأتي خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام الدراسي تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة مريم ويصا، نائب منسق الأنشطة الطلابية، وبمتابعة الأستاذ أحمد العشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمشاركة السادة منسقي الأنشطة الطلابية بالكليات، ومديري الإدارات المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والكليات.

وأكدت جامعة المنصورة أن خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إعداد خريج متكامل علميًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا، قادر على الإبداع والمنافسة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

