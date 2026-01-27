الثلاثاء 27 يناير 2026
الكاثوليكية تشارك في اليوم الثالث من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس 2026، والذي أُقيم بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، بحضور ممثلين عن مختلف العائلات الكنسية.

الكنيسة الكاثوليكية

ومثّل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

كما شارك الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، وعضو لجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك بحضور القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إلى جانب ممثلي مختلف العائلات الكنسية في مصر.

وتضمن اليوم عددًا من الكلمات، من بينها كلمة سيادة المطران جورج شيحان، وكلمة نيافة الأنبا توماس عدلي، إلى جانب الصلوات المشتركة، والترانيم الروحية، والقراءات الكتابية.

ويأتي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هذا العام تحت شعار:
"جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ" (أف 4: 4)، وذلك برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر.

وتُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

يُذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، والقراءات الكتابية الخاصة به.

الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية وحدة الكنائس القديس يوحنا المعمدان الأسقفية

