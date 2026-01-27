الثلاثاء 27 يناير 2026
خارج الحدود

مجلس الدولة الصيني يعلن إقالة مسئول فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة

مجلس الدولة الصينى،
مجلس الدولة الصينى، فيتو
أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم الثلاثاء، إقالة إريك تسانغ كوك-واي من منصب سكرتير الشؤون الدستورية وشئون البر الرئيسي في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية.

اتخاذ القرار حسب البنود ذات الصلة في القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج

وحسب مجلس الدولة، فقد تم اتخاذ القرار حسب البنود ذات الصلة في القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة واقتراح جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

جدير بالذكر أنه نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، تقريرا مطولا سلط الأضواء على تحقيق بكين مع الجنرال الصيني رفيع المستوى تشانج يوشيا.

معلومات فنية وتقنية حساسة تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية

وذكرت الصحيفة، أن “كبير جنرالات الصين تشانج يوشيا متهم بتسريب معلومات فنية وتقنية حساسة تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الصيني إلى الولايات المتحدة، وقبول رشاوى مقابل أعمال رسمية، بما في ذلك ترقية ضابط إلى منصب وزير الدفاع”.

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية بيانا أعلنت من خلاله فتح تحقيق مع الجنرال تشانج يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية وأحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

انتهاكات جسيمة للانضباط الحزبي وقوانين الدولة

ولم يتضمن البيان تفاصيل كثيرة سوى التحقيق في انتهاكات جسيمة للانضباط الحزبي وقوانين الدولة.

ولكن أشخاصا مطلعين على التفاصيل قالوا: “إن تشانج يخضع للتحقيق بتهمة تشكيل جماعات سياسية، وهو مصطلح يصف الجهود المبذولة لبناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب، وإساءة استخدام سلطته داخل أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الحزب الشيوعي، والمعروفة باسم اللجنة العسكرية المركزية”.

