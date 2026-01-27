الثلاثاء 27 يناير 2026
ضبط 29 ألف قطعة بسكويت فاسدة بمصنع غير مرخص بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، لمواجهة جشع بعض التجار، والسيطرة على ما يطرح في الأسواق  للتداول اليومي، وتمكنت الحملة من تحرير  62 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة.

 نتائج الحملة على الأسواق 

قال  المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين، تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع حلويات للأطفال وعثر بداخله على العديد من المنتجات الغذائية التي تفتقر إلى البيانات الضرورية والعلامات التجارية، وتلاعب صاحب المصنع  في تواريخ الإنتاج، وكانت حالة المصنع سيئة للغاية، ما يعرض صحة الأطفال للخطر ، كما تم ضبط أكياس تحتوي على ألوان صناعية غير مدون عليها أي بيانات أو معلومات غذائية، كما ضبطت  29 ألف قطعة بسكويت مخروطي مغطي بحلويات ملونة فاسدة، بالإضافة إلى 3 شكائر من حلويات كرات الفواكه، وشيكارتين من الجيلاتين البودرة.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية 

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة له بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 66 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

