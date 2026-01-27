هيئة الدواء تدرج علاج الصرع والقلق في جدول المواد المخدرة

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 22، الصادر 27 يناير 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 858 لسنة 2025، بشأن إدراج دواء الـ (فينوباربيتال) في جدول المواد المخدرة.

نصت المادة الأولى من قرار هيئة الدواء المصرية على "تعديل وضع المستحضرات المحتوية على المادتين Phenobarbitone & Phenobarbitone Sodium وإدراجها بدون تركيز بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بالقرار 172 لسنة 2011، بدلًا من وضعها الحالي من الإدراج على الفقرة (هـ) من الجدول الأول.

ويضاف بند جديد إلى المادة (6) من القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011، ونصه الآتي:

(د) ( 600) عبوة من المستحضرات التي تحتوى على مادة Ketamine الواردة بالجدول الأول وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح جميع ما سبق في شكل بخاخ للأنف بالاسم العلمي للمستحضر دون الالتزام بالاسم التجاري.

ويضاف للجدول الأول الملحق بالقرار 172 لسنة 2011 المشار إليه بند جديد، نصه الآتي:

(ج) مكررًا: المستحضرات المحتوية على مادة Ketamine وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح جميع ما سبق.

الجدير بالذكر أن الـ (فينوباربيتال) يستخدم للوقاية من النوبات والسيطرة عليها لدى مرضى الصرع، كما يُمكن استخدامه لعلاج القلق أو التسبب بالنعاس، بما في ذلك قبل الإجراءات الطبية. ويعمل عن طريق تهدئة الأعصاب المفرطة النشاط في الجسم.

قد يُسبب هذا الدواء تفاعلات جلدية خطيرة، قد تظهر بعد أسابيع أو شهور من بدء تناوله. وقد يسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة أو أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا مصحوبة بطفح جلدي. قد يكون الطفح أحمر أو بنفسجيًا، ثم يتحول إلى بثور أو تقشر في الجلد. أو قد تلاحظ طفحًا جلديًا أحمر اللون مصحوبًا بتورم في الوجه أو الشفتين أو الغدد الليمفاوية في الرقبة أو تحت الإبط

وقد يزيد استخدام هذا الدواء من احتمالية ظهور أفكار أو سلوكيات للتخلص من النفس، لذا، يحذر الأطباء من تناول هذا الدواء. وقد يسبب تدهور في المزاج، أو ظهور أفكار للتخلص من النفس أو أفكار عن الموت.

