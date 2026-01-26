الإثنين 26 يناير 2026
هيئة الدواء: الجذام مرض قابل للعلاج والكشف المبكر ضروري

مرض الجذام، فيتو
مرض الجذام، فيتو
أكدت هيئة الدواء المصرية أن الجذام، أو ما يعرف بـداء هانسن، هو مرض يمكن علاجه تمامًا، مشددة على أن الاكتشاف المبكر يلعب دورا محوريا في سرعة التعافي ومنع المضاعفات.

 

الخوف المرتبط بمرض الجذام


وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن الخوف المرتبط بالمرض نابع من مفاهيم خاطئة، مؤكدة أن الجذام “مرض كباقي الأمراض” ويمكن السيطرة عليه بالعلاج المناسب.
 

أكدت هيئة الدواء أن الجذام عدوى بكتيرية بطيئة النمو ويؤثر بشكل رئيسي على الجلد والأعصاب الطرفية ولا ينتقل بسهولة، ويتطلب مخالطة طويلة لمصاب غير خاضع للعلاج.


أشارت إلى أن المرض لا يعتبر  شديد العدوى، وبمجرد بدء العلاج، يصبح المريض غير معدي.


أشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن المرض قابل للشفاء باستخدام العلاج المتعدد، موضحة أن الجذام ينتشر في أكثر من 120 دولة حول العالم، مع تسجيل نحو 200 ألف حالة سنويا.

الانتباه لبعض العلامات التحذيرية
 

كما دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى الانتباه لبعض العلامات التحذيرية، أبرزها ظهور بقع جلدية مصحوبة بفقدان الإحساس، أو الشعور بتنميل وضعف في الأطراف، أو تكرار الجروح دون الشعور بالألم.

وشددت هيئة الدواء على أهمية التوجه للطبيب فور ملاحظة أي من هذه الأعراض، لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في الوقت المناسب، بما يحد من انتشار المرض ويمنع آثاره طويلة المدى.

وتوفر وزارة الصحة خدمة علاج مرضى الجذام داخل عيادات أمراض الجلدية بمستشفيات وزارة الصحة، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن 105، للتعرف على أماكن علاج مرض الجذام. 

