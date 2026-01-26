تقرير يرصد تحولا لافتا في المشهد الأوروبي تجاه روسيا.. مخاوف من انفراد ترامب بملف التفاوض.. مساع لإقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات.. واستراتيجية "المرحلة الصفرية" تثير الجدل

18 حجم الخط

على الرغم من القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بفرض حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يناير 2027، وغاز الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027؛ إلا أن تقريرا أوروبيا حديثا رصد تحولا لافتا في سياسات أوروبا تجاه إعادة فتح قنوات حوار مع روسيا، خشية انفراد الولايات المتحدة بالدفع نحو اتفاق سريع لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب التقرير الذي نشره "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا"، تدعو ألمانيا وفرنسا إلى استئناف التواصل مع روسيا لضمان دور أوروبي فاعل في أي تسوية روسية أوكرانية مقبلة، في وقت تتباين فيه المواقف داخل الاتحاد الأوروبي بين دعم الحوار الدبلوماسي والتمسك بالضغط العسكري والاقتصادي؛ حيث أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز عن ضرورة إعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، ما شكل بداية كسر محظورات سياسية طالما اعتبرت مقدسات دبلوماسية في أوروبا.

مواقف مؤيدة لفتح قنوات حوار مع روسيا

يقول التقرير: يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيكون من المفيد لأوروبا إعادة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سريع في أوكرانيا. ويخشى ماكرون من أن ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي بالتحدث فيما بينهم مع المفاوضين الأمريكيين الذين سيتعاملون مع الروس وحدهم، وهو أمر ليس مثاليا، وفق الرئيس الفرنسي.

كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يناير 2026 أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستأنف الحوار رفيع المستوى مع روسيا في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى إنهاء حرب أوكرانيا، وحثت على تعيين مبعوث أوروبي خاص من أجل ذلك الأمر.

انتقادات بريطانية بولندية للتواصل مع موسكو

في المقابل، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنه لا يوجد دليل على أن بوتين يريد السلام فعلا، مؤكدة رفضها للمقترحات الفرنسية والإيطالية؛ حيث تصر لندن على أن كييف والدول الأوروبية هي من يجب أن تحدد شروط إنهاء الصراع.

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين

بدوره، انتقد الرئيس البولندي كارول ناووركي سياسات الانفتاح الأوروبي تجاه روسيا، مؤكدا أن "موسكو تستهدف هو التوسع الإقليمي والقتل الجماعي والهجمات على الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وأنه لا يمكن ردع روسيا إلا من خلال تعزيز القدرات الدفاعية لجميع الحلفاء الأوروبيين".

مخاوف أوروبية من استراتيجية "المرحلة الصفرية" الروسية

وبحسب التقرير، فقد حذر "معهد دراسات الحرب" الأمريكي من أن الكرملين يمهد الطريق لهجوم روسي محتمل في المستقبل ضد مولدوفا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وفنلندا، ضمن استراتيجية "المرحلة الصفرية" الروسية، والتي تستهدف تهيئة أرضية معلوماتية ونفسية لنزاع محتمل مع حلف الناتو.

ويبرهن "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا" على الانقسام الأوروبي تجاه روسيا بـ"عجز الاتحاد الأوروبي عن تأمين 90 مليار يورو (أكثر من 106 مليار و700 ملوين دولار) لأوكرانيا لعامي 2026 و2027؛ فضلا عن استخدام المجر حق النقض ضد مقترحات استهدفت تقديم دعم ملموس لأوكرانيا.

تحديات أوروبية على الأصعدة الأمنية والاقتصادية

وبحسب التقرير، تواجه أوروبا تحديات متعددة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022. تأثرت ألمانيا وأوروبا عموما، لا سيما في مجالات حماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني وأزمة الطاقة، التي تفاقمت نتيجة الاعتماد السابق على الغاز الروسي.

ويضيف: سعى العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم استراتيجيتها تجاه موسكو وكييف، عبر فتح قنوات حوار محتملة مع موسكو، وإقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات مؤقتة مقابل نسخة "مخففة" من عضوية الاتحاد الأوروبي، تتيح الاستفادة من أموال الاتحاد، والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة مع استثناء حقوق التصويت الكاملة. ومن المحتمل أن تتوسع صيغة "تحالف الراغبين" لتجاوز عرقلة المجر وسلوفاكيا، بما يسمح باتخاذ قرارات سريعة بشأن أوكرانيا والدفاع الأوروبي، وقدرته على لعب دور الوسيط الفاعل في مفاوضات السلام دون الانجرار إلى تصعيد مباشر مع روسيا في ظل غموض الالتزام الأمريكي.

وينتهي التقرير إلى أنه "إذا نجح الاتحاد الأوروبي في فرض دور تفاوضي مستقل، فقد يضمن مصالح الأمن الأوروبي واستقرار حدوده الشرقية، أما إذا انفردت واشنطن وموسكو بالاتفاق، فسيواجه الاتحاد اختبارا يتعلق بمصداقيته وقدرته على حماية أمنه الإستراتيجي".

