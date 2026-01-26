الإثنين 26 يناير 2026
روسيا تؤكد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا وأمريكا

 قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم الاثنين، أن موسكو تتوقع استمرار عمل مجموعات التفاوض الروسية الأمريكية الأوكرانية هذا الأسبوع على مستوى الخبراء.

 وأضاف بيسكف: "نحن نتوقع أن يستمر العمل على مستوى الخبراء، وأن يحدث ذلك خلال هذا الأسبوع".
وأوضح بيسكوف، في إجابته عن سؤال حول تغيير فريق المفاوضين الروسي، إلى أن هذا يعتمد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه "لا توجد حتى الآن إشارات بهذا الشأن".

وفي وقت سابق قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إنه تم الاتفاق بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي.

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي Х: "من المقرر أن تستكمل المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي".


ووصف المبعوث الأمريكي جولات المفاوضات التي عقدت يومي الجمعة والسبت بأنها بناءة، مؤكدا عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي إلى إنهاء للصراع الأوكراني.

مباحثات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا 

في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير في أبو ظبي.

ويشار إلى أن عاصمة الإمارات العربية كانت قد شهدت اختتام مفاوضات استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، تمت خلالها مناقشة قضايا أمنية ضمن إطار خطة السلام الأمريكية.

 وعُقدت المفاوضات بشكل مغلق، وترأس الوفد الروسي فيها رئيس إدارة الأركان العامة للقوات المسلحة، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، بمشاركة اللواء ألكسندر زورين في نقاشات تبادل الأسرى.

الجريدة الرسمية