روسيا تطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح مادورو وزوجته

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا تصرّ على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل ونقل مكبلا مع زوجته إلى الولايات المتحدة.

روسيا تصر على إطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته

وقال ريابكوف خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستمنح مادورو حق اللجوء في حال إطلاق سراحه: "الخطوة الأولى، التي بدونها يبقى كل شيء آخر مجرد افتراضات، هي إطلاق سراح مادورو وزوجته. ولكن بما أن هذا قد حدث بالفعل، فمن الضروري الإصرار على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي".

محاكمة رئيس فنزويلا



وأضاف ريابكوف: "أما بالنسبة لما سيكون عليه الوضع في المستقبل، فهذه مسألة منفصلة. وليس هناك أي سبب للحديث عنها الآن".

وتجدر الإشارة إلى أنه في الخامس من يناير، صرخ مادورو، لدى مغادرته قاعة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السفلى، بأنه أسير حرب، وامتنع ريابكوف عن التعليق على ما إذا كانت روسيا توافق على تعريف مادورو لنفسه.

وفي الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا.

ووصف وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، هذه الأعمال بأنها عدوان عسكري.

