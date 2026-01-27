أصغر كاتبة بمعرض الكتاب، "كنزي" تكشف عن آخر كتابتها وهي في سن الـ 12 (فيديو)

18 حجم الخط

مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 57، توافد القراء والكتاب من مختلف أنحاء العالم، وبين هذا الزخم الثقافي برزت موهبة لافتة لطفلة لم تتجاوز 12 عامًا، هي الكاتبة كنزي محمود السيد، التي لم تكتفي بإصدار كتابها الأول، بل تقدم لزوار معرض الكتاب عملها الثاني خلال العام نفسه، لتجذب أنظار المثقفين والجمهور بموهبتها المبكرة وعمق طرحها الأدبي.

وتحدثت “فيتو” مع كنزي على خلفية معرض القاهرة الدولى للكتاب للتعرف عليها وما تقدمه هذا العام، فقالت: “أنا كنزي، عندي 12 سنة، وصدر ليا كتابين أول كتاب وأنا عندي 10 سنين بعنوان “واحد تلو الآخر” وتاني كتاب هو “هل سأرى النور؟” صدر هذا العام”.

وأكدت كنزي أنها تلقت الدعم الكثير ممن حولها سواء عائلتها أو أشخاص في الوسط الأدبي احترموا موهبتها وحرصوا على تقديم الدعم لها، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية فيما يتعلق بكتابها الأول “واحد تلو الآخر”، وذلك لكونه مصنف “ديستوبيا” والذي لا يتطرق إليه الكثيرون.

وقالت كنزي إنها تطرقت في كتابها الأول إلى فكرة الفيروسات القاتلة التي تنتشر سريعًا، والذي يؤدي إلى تصنيف الأشخاص إلى فئات مختلفة من مصابين وغير مصابين، بينما يناقش كتاب “هل سأرى النور؟” فكرة عمالة الأطفال، حيث تتبع قصة “يوسف” الذي يأخذ القارئ معه في في مسارات حياته ويخبرنا لماذا اضطر للعمل لتوفير المال لنفسه.

وكشفت الكاتبة عن أمنيتها بأن يهتم الناس بالأدب والأدباء أكثر وأن يقدموا الدعم ولأعمالهم، مؤكدة أن القراءة هي أهم شيء بالنسبة للشخص، قائلة: “القراءة هي أهم شيء ممكن أي شخص يعملها في حياته، فهي لا تفيده هو فقط إنما تساعد كذلك في تقدم الأمم والشعوب”

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.