لعشاق كرة القدم، كتب عن أساطير الساحرة المستديرة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب 2026، يقدم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 57 مجموعة واسعة من الكتب ليشكل جنة للثقافة في شتي المجالات الفنية والأدبية والأكاديمية وحتى الرياضية.

ورصدت عدسة "فيتو" مجموعة كبيرة من الكتب التي تناقش وترصد أساطير كرة القدم حول العالم وتنقل إنجازاتهم على مدار السنوات، ومنهم اللاعبون العرب والعالميون أمثال هالاند وكريستيانو رونالدو وميسي ومحمود الخطيب.

وشهدت الكتب الرياضية إقبالا كبيرا من الشباب الذين لفتت انتباههم بقاعة 3 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك للتعرف على تاريخ الساحرة المستدير من أساطير كانوا بمثابة نقطة تحول في تاريخ لعبة الفقراء والأغنياء التي تجذب الشعوب حول العالم.

وتضمنت الكتب ما يلي: 100 شخص غيروا كرة القدم، نشوء كرة القدم، النهائي الأكبر في التاريخ بين ميسي ومبابي، محمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية، 365 قصة عن ميسي، هالاند، 100 أسطورة من دوري أبطال أوروبا، نيمار “المراوغة فن”، وصفقات كرة القدم المجنونة، وغيرها العديد من المؤلفات التي تناقش تاريخ اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

