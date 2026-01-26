الحاضر الغائب، داوود عبد السيد يكشف أسرار حياته بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

ساد الوسط الفني حالة من الحزن الشديد في ديسمبر من عام 2025 أثر فقدان أحد أهم المخرجين المصريين وفيلسوف الصور القدير داوود عبد السيد، وبرغم رحيل المخرج الكبير في أواخر العام الماضي إلا أن حضوره لم يغب عن معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 57.

داوود عبد السيد الحاضر الغائب بمعرض الكتاب

ورصدت عدسة “فيتو” حضور المخرج الكبير داوود عبد السيد في معرض الكتاب 2026، في كتاب الكاتب وائل لطفي عن السيرة الشخصية للمخرج القدير تحت عنوان “داوود عبد السيد.. حوارات في الفن والحياة” في قاعة 2 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال الكاتب وائل لطفي إن الكتاب يتحدث فيه المخرج الكبير داود عبد السيد عن سيرته الشخصية والفنية، عبر سلسلة طويلة من الحوارات، يروي خلالها ذكريات النشأة الأولى وظروف التكوين، وكيف بدأت علاقته بفن السينما، وكيف كانت دراسته لها.

كما يتعرض داوود لتجاربه الأولى في صناعة الأفلام التسجيلية، وكيف أسهمت في تكوينه كمخرج، كما يروي تفاصيل مشروعات أفلامه التي لم تر النور

ومن خلال التتابع الزمني، يقدم عبد السيد شهادته عن نجوم أفلامه، وكيف أدار علاقته بهم، ويتحدث كذلك عن شهادته على المجتمع المصري خلال نصف قرن عمل فيها في إخراج الأفلام، والتي وهي شهادة لا غنى عنها لكل مهتم بتاريخ الثقافة والإبداع في مصر.

لم يكن داوود عبد السيد مخرج غزير الإنتاج، فخلال مسيرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، لم يقدم سوى 9 أفلام روائية طويلة، ولكن كل فيلم منها كان بمثابة "زلزال" سينمائي أعاد رسم خريطة الفن في مصر والعالم العربي.

وعبد السيد، من مواليد القاهرة عام 1946، رائد تيار "الواقعية الجديدة" في الثمانينيات والتسعينيات، بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج مع عمالقة الإخراج مثل يوسف شاهين، لكنه سرعان ما صنع لنفسه خطًا سينمائيًا مستقلًا يمزج بين الواقع والرمزية.

ترك الراحل خلفه مكتبة سينمائية لا تُنسى، رغم قلة عدد أعماله مقارنة بأبناء جيله، إلا أن كل فيلم منها يُعد "ماستر بيس" في تاريخ السينما، ومن أبرزها فيلم "الكيت كات" (1991): الذي صُنف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "أرض الخوف" (2000): الذي قدم فيه رؤية مغايرة لعالم الجريمة والمجتمع.

فيلما "سارق الفرح" و"مواطن ومخبر وحرامي": أعمال اشتبكت مع قضايا الطبقات المهمشة والتحولات الاجتماعية.

فيلم "رسائل البحر" (2010): الذي كان بمثابة قصيدة بصرية عن الذات والذاكرة.

حصد الراحل خلال مسيرته عشرات الجوائز من مهرجانات دولية ومحلية، منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

وكان قد أعلن اعتزاله الإخراج في سنواته الأخيرة، معبرًا عن عدم قدرته على مواكبة آليات السوق السينمائي الحالي التي لا تناسب رؤيته الفنية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

