قبل افتتاحه للجمهور، شاهد قاعات وأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تنشر "فيتو" آخر استعدادات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، لاستقبال زائري المعرض في ثاني أيامه بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمعرض اليوم.

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، أبوابه أمام الجمهور يوميا خلال الفترة من 22 يناير وحتى 3 فبراير، 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

قاعات وأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

قاعات وأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

سعر تذكرة مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وجاءت سعر تذكرة مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى مقر المعرض بـ 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتسهيل وصول الزوار من مختلف مناطق القاهرة إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكان قد أوضح الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة للكتاب، أنه تم تخصيص ستة خطوط سير رئيسية لباصات النقل الجماعي، تغطي عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية داخل القاهرة، بما يضمن سهولة الحركة وتقليل الزحام المروري حول مقر المعرض، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الإقبال الجماهيري على فعاليات المعرض.

خطوط سير مواصلات معرض القاهرة للكتاب

وجاءت خطوط سير مواصلات معرض القاهرة للكتاب على النحو التالي:الخط الأول: ميدان عبد المنعم رياض مرورًا بالعباسية ثم نادي السكة وصولًا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الخط الثاني: النزهة الجديدة مرورًا بالسبع عمارات ثم مكرم عبيد وصولًا إلى مركز المعارض.

الخط الثالث: الأميرية مرورًا بالمطرية ثم الحي السابع وصولًا إلى المعرض.

الخط الرابع: ميدان الجيزة مرورًا بالسيدة عائشة ثم الأوتوستراد وصولًا إلى المعرض.

الخط الخامس: صقر قريش وكارفور المعادي وصولًا إلى المعرض.

الخط السادس: المظلات مرورًا بروكسي ثم الحي الثامن وصولًا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.