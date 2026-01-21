وزير الثقافة: دورة "القاهرة للكتاب" الحالية الأكبر في تاريخ المعرض من حيث المشاركة والفعاليات

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن دورة هذا العام تشهد احتفاءً خاصًا بالحضارة المصرية العريقة وتاريخها في هوية المعرض وبرنامجه الثقافي؛ بالنظر لكونها تأتي عقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي جذب أنظار العالم أجمع.

وأضاف وزير الثقافة أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة غير مسبوقة تعكس ثقل هذا الحدث؛ حيث تتمثل في تواجد 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي أكثر من 6600 عارضٍ، وهو ما يجسد المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما أن البرنامج الثقافي والفكري يضم نحو 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، وذلك بمشاركة واسعة من المثقفين والمبدعين المصريين والعرب والأجانب عبر قاعات المعرض المتعددة.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن مشاركة دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة تأتي في إطار الاستعدادات للاحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا في عام 2026، لافتًا إلى أن مشاركة هذه الدولة الصديقة تتضمن برنامجًا ثقافيًا ثريًا، يتمثل في تنظيم 30 فعالية بمشاركة 60 ضيفًا من رومانيا، من بينهم 15 فنانًا، و10 دور نشر رومانية.

وأكد أن الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنوعًا غير مسبوق على مستوى المشاركات العربية والدولية، وكذلك على صعيد الأنشطة والفعاليات المصاحبة، والبرنامج الثقافي الثري الذي يخاطب مختلف الفئات العمرية، مُشيرًا إلى أن المعرض يواصل ترسيخ دوره كمنصة جامعة للحوار الثقافي، وداعم رئيسي لصناعة النشر، فضلًا عن كونه نافذة حيوية لنشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

مشروع «مكتبة لكل بيت»

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد إطلاق حزمة من المبادرات والمستحدثات النوعية؛ وفي مقدمتها مشروع «مكتبة لكل بيت»، الذي يستهدف إعادة الكتاب إلى صدارة الحياة اليومية للأسرة المصرية، مُشيرًا إلى إنشاء مخيم «أهلنا وناسنا» المعني بالتراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر، فضلًا عن الفعاليات التي يستضيفها الصالون الثقافي، وأنشطة جناح الطفل، والبرنامج الفني المتنوع المصاحب للدورة.

وأضاف أن الاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ في دورة هذا العام، يتجسد من خلال برنامج متكامل يشمل ندوات فكرية، وعروضًا سينمائية، وأنشطة فنية متنوعة، من أبرزها معرض «نجيب محفوظ بعيون العالم»؛ الذي يضم 40 لوحة فنية لمبدعين من مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

كما أشار الوزير إلى الاحتفاء بمسيرة شخصية معرض كتاب الطفل، الفنان الكبير محيي الدين اللباد، عبر تنظيم ندوات متخصصة ومعرضٍ لأبرز أعماله، فضلًا عن تقديم أنشطة تفاعلية للأطفال، وإعادة طباعة عدد من مؤلفاته، إلى جانب إصدار كتاب تذكاري يوثق مسيرته الإبداعية الثرية.

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من ٢١ يناير وحتى ٣ فبراير 2026.

وتحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، وهو اقتباس من الأديب نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل؛ والذي اختير شخصيةً المعرض هذا العام، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل؛ تقديرًا لمسيرته التي جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة في وجدان الأجيال، فضلًا عن اختيار شخصية "الكاتب المصري" محورًا لفعاليات المعرض، بينما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء، وفضيلة مفتي الجمهورية، ومحافظ القاهرة، وعددٌ من السفراء والمسئولين، وكوكبة من نواب البرلمان، وعدد من المُبدعين والكتاب والإعلاميين، كما حضر من الجانب الروماني "ضيف شرف المعرض" لهذا العام، أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني، والسفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا لدي القاهرة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور المُستمر الذي تشهده الدورات المتعاقبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأعوام الماضية، في ظل رعاية رئيس الجمهورية؛ مثمنًا تزايد أعداد الدول المشاركة، وتنوع العارضين، واتساع مساحات العرض.

واكد أن هذا التطور يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندتين العربية والإقليمية، ويتوّج اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مجالات الفكر والثقافة، باعتبارها أحد أبرز أدوات قوتها الناعمة وتأثيرها الحضاري، وبوصف مصر منارةً ثقافية لا يخفت بريقها.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض؛ وشملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بالمعرض، تفقد أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات المشاركة بالمعرض، استهلها بزيارة جناح وزارة الثقافة؛ حيث استمع إلى شرح من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حول دور الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يتضمنه الجناح من مؤلفات وإصدارات متنوعة.

وفي غضون ذلك، أهدي وزير الثقافة رئيس الوزراء المجموعة الكاملة من ثلاثة كتب تراثية قيمة، وهي: «لسان العرب» لابن منظور، تقديرًا لقيمته العلمية واللغوية بوصفه أحد أعمدة التراث العربي، و"الأغاني" لأبي فرج الأصفهاني، وموسوعة "مصر القديمة" للمؤرخ سليم حسن.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

