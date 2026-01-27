معهد التغذية: الرضاعة الطبيعية لمدة عامين والتغذية التكميلية يعززان مناعة الطفل

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية أن الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين، بالتوازي مع إدخال التغذية التكميلية المناسبة، يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات المناعة لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن الرضاعة الطبيعية المصدر الأساسي والأكثر أمانًا لدعم الجهاز المناعي في السنوات الأولى من العمر.

الرضاعة الطبيعية تساعد على نقل الأجسام المضادة من الأم إلى الطفل

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن الرضاعة المباشرة تساعد على نقل الأجسام المضادة من الأم إلى الطفل، حيث يتفاعل جسم الأم مع الميكروبات المحيطة بالحلمة ويُنتج أجسامًا مضادة تنتقل عبر اللبن، ما يمنح الرضيع حماية طبيعية ضد العديد من الأمراض.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن صحة الجهاز الهضمي تعتمد على توازن “البكتيريا النافعة”، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة والوقاية من العدوى، لافتًا إلى أن اللبن الطبيعي يدعم هذا التوازن الحيوي داخل أمعاء الطفل.

أهمية الفطام عند عمر عامين

وشدد معهد التغذية على أهمية الفطام عند عمر عامين، موضحًا أن الجهاز المناعي يكون في هذا التوقيت قد وصل إلى مرحلة نضج تسمح له بمواجهة الأمراض بشكل أفضل، داعيًا الأمهات إلى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المباشرة قدر الإمكان لما لها من فوائد صحية طويلة المدى على الطفل.

من جانب آخر، كان قد أكد معهد التغذية أن الأنيميا أو مرض فقر الدم يمكن التعامل معها جزئيًا من خلال تعديل النظام الغذائي، واستخدام الطعام كمكمل طبيعي يساعد على رفع نسبة الحديد في الجسم، إلى جانب العلاج الطبي عند الحاجة.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن الخطوة الأولى تتمثل في زيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد، سواء من المصادر الحيوانية أو النباتية، لما لها من دور أساسي في تكوين الهيموجلوبين المسئول عن نقل الأكسجين في الدم.

مصادر الحديد الحيوانية

وأشار معهد التغذية إلى أنه يمكن الحصول على مصادر الحديد الحيوانية من خلال هذه الأطعمة تتضمن:

الكبدة، القلوب، الكلاوي، اللحوم الحمراء، وكبدة الفراخ، وهي من أكثر المصادر امتصاصا داخل الجسم.

وتشمل مصادر الحديد النباتية، الفول، العدس، الحمص، الفول السوداني، الجرجير، البقدونس، السبانخ، البلح، والعسل الأسود.

وأوضح معهد التغذية، أن امتصاص الحديد يتحسن بشكل كبير عند تناوله مع فيتامين "سي"، لذلك ينصح بإدخال أطعمة غنية بهذا الفيتامين في الوجبات اليومية، مثل: البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجوافة، الكيوي، البطيخ، الطماطم، الفلفل الأخضر والملون، والقرنبيط.

