الرعاية الصحية: تكثيف الحملات التوعوية بخدمات التأمين الشامل

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لمتابعة الكفاءة التشغيلية وتشغيل الخدمات الصحية بالمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان جاهزية المنشآت الصحية، وتحقيق استدامة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة وفق أعلى معايير الجودة

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تشغيل الخدمات الطبية، ومعدلات الاستفادة من الموارد المتاحة، ومؤشرات الأداء التشغيلي، وآليات تحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب متابعة كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف رئيس الهيئة أن العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات العمل المؤسسي، معلنًا عن إطلاق مسابقة «سفراء الإنسانية» لاختيار المتميزين من الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية بمختلف التخصصات الوظيفية داخل منشآت الهيئة على مستوى الأفرع، بما يسهم في تحفيز العاملين، ونشر ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير النماذج المشرفة التي تقدم خدمات إنسانية ومهنية للمنتفعين.

تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد السبكي على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، مؤكدًا أن التواجد الفعلي داخل المنشآت والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والإدارية والمنتفعين يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الفعلية، والاستجابة السريعة لها، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وأوضح أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا يعتمد على الاستماع لآراء المنتفعين وملاحظاتهم، وقياس مستوى الرضاء عن الخدمات الصحية، والاستفادة من نتائج المتابعة الميدانية في تطوير السياسات التشغيلية واتخاذ القرارات التصحيحية، بما يحقق التحسين المستمر للأداء، ويعزز كفاءة تشغيل الخدمات، ويضمن استدامتها.

ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل

كما وجّه الدكتور أحمد السبكي، الإدارة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وحملات الكشف والفحص الميداني بالمناطق الأكثر ارتيادًا من المواطنين، إلى جانب حملات طرق الأبواب، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتعظيم معدلات الاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن محافظة السويس ستكون نقطة انطلاق تنفيذ هذه الحملات، والتوسع التدريجي في باقي المحافظات، وفق خطة زمنية محددة تضمن الانتشار الجغرافي وتحقيق الأثر المجتمعي المستهدف.

عقِد الاجتماع بحضور الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشؤون تجهيز المنشآت ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي للتشغيل ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي لشؤون اللجان الطبية والعلاجية وخدمات التأهيل والأجهزه التعويضية، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذى، وعبر الزووم، الدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية.

