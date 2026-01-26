الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عبد الغفار يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز التميز الحكومي

جوائز التميز الحكومي
جوائز التميز الحكومي
18 حجم الخط
ads

 شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات احتفالية توزيع «جوائز مصر للتميز الحكومي» في دورتها الرابعة، والتي أقيمت تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الوطنية والنواب.

 

فوز مكاتب الصحة بمحافظة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى

 وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فوز مكاتب الصحة بمحافظة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة التميز في الخدمات الصحية، حيث حصل مكتب صحة «كفر فيالة» على المركز الأول، ومكتب صحة «شوبر» على المركز الثاني، ومكتب صحة «شبرا بابل» على المركز الثالث.

وأوضح «عبدالغفار» أن هذا الإنجاز يعكس تميز هذه المكاتب في تطبيق معايير التميز المؤسسي، والحوكمة، والجودة، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتحفيز الكوادر المتميزة وتعميم التجارب الناجحة لتحقيق أهداف رؤية «مصر 2030» في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

وزير الصحة: البنية التحتية ورأس المال البشري ركائز أساسية للشراكة مع سويسرا

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

 جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تكرم الجهات الحكومية والعاملين بها الذين حققوا أداءً متميزًا ونماذج ناجحة في تطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، من خلال منظومة تقييم تعتمد على معايير التميز المؤسسي، والحوكمة، والابتكار، وكفاءة الأداء، ورضا المتعاملين، مما يعزز ثقافة التميز والتنافس الإيجابي داخل الجهاز الإداري للدولة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العربية المتحدة الخدمات الصحية الجهات الحكومية التميز المؤسسي الإمارات العربية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بمحافظة الغربية بدولة الإمارات جوائز مصر للتميز الحكومي جائزة مصر للتميز الحكومي دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية رؤية مصر 2030 وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة وتفحص 222 شكوى خلال أسبوع

وزير الصحة: البنية التحتية ورأس المال البشري ركائز أساسية للشراكة مع سويسرا

أبرزها علاج للسرطان، 8 أصناف مغشوشة ومهربة حذرت منها هيئة الدواء في يناير

الرعاية الصحية: تكثيف الحملات التوعوية بخدمات التأمين الشامل

نقابة الأطباء تطالب بأطر واضحة لتنظيم تخصص الطب الرياضي

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي 2026 اليوم

هيئة الدواء: الجذام مرض قابل للعلاج والكشف المبكر ضروري
ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

عضو التصديرى للصناعات الغذائية: المعارض المتخصصة أداة فعالة للتواصل مع العملاء

سبح 24 ساعة بين الجثث، لحظة إنقاذ مصري لمهاجر من الموت غرقًا في البحر (فيديو)

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية