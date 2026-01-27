الثلاثاء 27 يناير 2026
خدروه وألقو بجثتة في النيل، المشدد لعامل وكهربائي وبراءة ربة منزل في قتل شخص بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل، والسجن المشدد لمدة سنة لكهربائي، بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهمة الثانية «ربة منزل» من التهم المنسوبة إليها.

جنايات بنها تعاقب عاملًا وكهربائيًّا بالمشدد 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد بكر.

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس 2024، عندما أقدم المتهم الأول على استدراج المجني عليه إلى مسكنه  بمركز كفر شكر بدعوى إنهاء خلافات مالية بينهما، حيث قام المتهمان بتخديره بوضع عقار مهدئ في مشروب قُدم له، حتى فقد قدرته على المقاومة، ثم اعتدى عليه المتهم الأول بالضرب على رأسه باستخدام عصا، قبل أن يقوم بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك وفق ما أثبتته التحقيقات وتقرير الصفة التشريحية.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث، كهربائي، علم بوقوع الجريمة، وساعد المتهمين على التخلص من جثة المجني عليه، حيث قاموا بتقييد قدميه ودثره، ثم ألقوا الجثمان بإحدى الترع النيلية بدائرة مركز الزقازيق، بقصد إخفاء معالم الجريمة ومحو أدلتها والإفلات من العقاب.

 وأصدرت المحكمة جنايات بنها محافظة القليوبية  حكمها في حق المتهمين الأول والثالث، بينما لم يثبت لديها الدليل الكافي لإدانة المتهمة الثانية، فقضت ببراءتها، مع معاقبة المتهمين وفقًا لما أسفرت عنه أوراق القضية والتحقيقات.

