غادر اللاعب رمضان صبحي محكمة جنايات شبرا الخيمة إلي محبسه لقضاء فترة العقوبة، بعد الحكم عليه بالسجن سنة في قضية التزوير.

رمضان صبحي يغادر المحكمة بعد الحكم بحبسه سنة مع الشغل

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة سنة على لاعب كرة القدم رمضان صبحي، ومعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهم الرابع، وذلك في القضية المتعلقة بتزوير محررات رسمية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وبأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من لاعبي كرة القدم منذ الساعات الأولى من الصباح، من بينهم شريف إكرامي، وعلي جبر، ومحمد رضا «بوبو»، لمؤازرة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في الوقت الذي شهد فيه محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين سير الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: يوسف م.س.ي (22 عامًا – عامل بمقهى)، ومحمد إ.ع.ع (37 عامًا – مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق)، ورمضان ص.ر.أ (28 عامًا – لاعب كرة قدم)، وطارق م.م.ص (45 عامًا – مالك مقهى)، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، تمثلت في كراسات إجابة امتحانات الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع منسوب زورًا للمتهم الثالث، وذلك بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق الاتفاق والمساعدة، حيث أمدوه بالبيانات اللازمة لإتمام عملية التزوير، بهدف إثبات حضور المتهم الثالث وأدائه امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية، بمعهد بمحافظة الجيزة على خلاف الحقيقة.

