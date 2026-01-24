ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

18 حجم الخط

عقدت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، ورشة عمل اليوم السبت، استعدادا لبطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس التي تستضيفها مصر وتنطلق غدا الأحد.

شهدت ورشة العمل مشاركة 30 حكما مصريا وحكمين من الجزائر، وسمير عثمان مسئول الحكام بالبطولة ورضا كريم، الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا.

موعد انطلاق اتحاد شمال أفريقيا للمدارس

تستضيف مصر، غدًا الأحد، بطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس، التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة إلى بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

تستضيف مصر، غدًا الأحد، بطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس، التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة إلى بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

المنتخبات المشاركة في بطولة المدارس

وتشارك فى البطولة منتخبات: مصر والجزائر والمغرب على مستوى فرق الأولاد والبنات تحت 15 سنة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار استراتيجية دعم ونشر كرة القدم المدرسية، واكتشاف وصقل المواهب الشابة في دول شمال القارة.

ورش عمل على هامش بطولة المدارس

وعلى هامش المنافسات، تُقام عدة ورش عمل متخصصة في مجالات التدريب والتحكيم والإعلام وحماية الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، فى اطار خطة اتحاد شمال أفريقيا لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وأكد الدكتور حاتم سرور، مدير البطولة، أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها التنظيمية المتميزة ودورها المحوري في دعم أنشطة وبرامج اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لترسيخ مفهوم كرة القدم المدرسية كقاعدة أساسية لبناء منتخبات المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.