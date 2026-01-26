أمريكا تكشف شرط إتمام الاتفاق مع إيران

18 حجم الخط

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة منفتحة على الدخول في حوار مع إيران، في حال أبدت طهران رغبة جادة في ذلك، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال ترى في المسار الدبلوماسي الخيار الأفضل لمعالجة الخلافات القائمة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية لا تمانع التواصل المباشر أو غير المباشر، شريطة أن يكون قائمًا على أسس واضحة تحترم القوانين الدولية وتحد من مصادر التوتر في المنطقة.

مسؤول أمريكي: الدبلوماسية خيار مفضل مع إيران لا يعني التراخي

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الانفتاح على الحوار لا يعني التغاضي عن المخاوف الأمنية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حماية مصالحها ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط. وأضاف أن أي مسار تفاوضي يجب أن يترافق مع خطوات عملية من الجانب الإيراني، تعكس التزامًا حقيقيًا بخفض التصعيد وعدم تهديد الاستقرار الإقليمي.

يأتي هذا فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: تأكيدهم على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إزالة اليورانيوم المخصب ووضع حد للصواريخ بعيدة المدى، وأنه على طهران تغيير سياستها في دعم وكلائها بالمنطقة.

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ورسائل تحذير متبادلة بين واشنطن وطهران، ما يضفي على الدعوة للحوار طابعًا حساسًا ومعقدًا.

ملف إيران بين الردع والانفتاح

وتتبنى الإدارة الأمريكية، بحسب المسؤول، سياسة تقوم على مبدأ «الردع مع الانفتاح»، بحيث تبقى كل الخيارات مطروحة، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية. وأشار إلى أن واشنطن ترى أن الحوار يمكن أن يسهم في تجنب سيناريوهات التصعيد غير المحسوبة، إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الطرفين.

في المقابل، تتابع عواصم غربية وإقليمية هذه التصريحات باهتمام، وسط تساؤلات حول مدى استعداد إيران للتجاوب مع الطرح الأمريكي، وما إذا كان هذا الانفتاح قد يشكل مدخلًا لمرحلة جديدة من التفاهمات، أو أنه سيظل في إطار الرسائل السياسية دون خطوات عملية على الأرض.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن هناك "مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران"، مشيرًا إلى نشاط دبلوماسي مكثف رافق بحث احتمال تدخل أمريكا في الوضع المحيط بطهران.

