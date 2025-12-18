الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

حكمان مصريان بمعسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

أمين عمر،فيتو
أمين عمر،فيتو
كأس العالم 2026، يشارك  الحكم الدولي أمين عمر، في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل 2026.

ويُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

كما يشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام الفيديو المساعد الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا "  وتستضيفه العاصمة القطرية  الدوحة خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 26 حكمًا من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعدادًا لكأس العالم 2026.

فيما  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وسيتم توزيع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أي بزيادة قدرها 50% عن قيمة جوائز كأس العالم في قطر 2022.

وأكد الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار. 

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار. 

بينما يحصل أصحاب  المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم. 

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

ويحصل أصحاب المراكز الـ17 حتى الـ32 على 11 مليون دولار لكل واحد منهم، ومن  الـ33 حتى 48 على 9 ملايين دولار لكل واحد منهم. 

تخصيص جزء من  عائد المباريات لغزة 

وكشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد في الدوحة، على هامش بطولة كأس الإنتركونتيننتال، انه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

