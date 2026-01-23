صديق أوجولا ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

18 حجم الخط

هدافو الدوري المصري، انفرد النيجيري صديق أوجولا، لاعب فريق سيراميكا، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف بعد انتهاء 5 مواجهات من الجولة الـ 15 وتأجيل مثلهما لشهر مارس المقبل.

وفك لاعب سيراميكا الارتباط مع صلاح محسن، مهاجم المصري البورسعيدي، صاحب الوصافة برصيد 5 أهداف حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- النيجيري صديق أوجولا - سيراميكا: 6 أهداف

2- صلاح محسن - المصرى: 5 أهداف

3- علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية: 4 أهداف

3- ناصر ماهر - الزمالك / بيراميدز: 4 أهداف

3- عدي الدباغ - الزمالك: 4 أهداف

3- أحمد ياسر ريان - البنك الأهلى: 4 أهداف

3- أسامة فيصل - البنك الأهلى: 4 أهداف

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

3- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

3- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

