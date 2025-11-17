الإثنين 17 نوفمبر 2025
التحفظ على ٧٥ طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة موسعة لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط 75 طنًا من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا متغيرة في الخواص الطبيعية، وأخرى مذبوحة خارج المجازر، إضافة إلى كبدة منتهية الصلاحية.

ضبط ٧٥ طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات معالي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة المواطنين.

وتولت اللجنة المسائية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة الأستاذ خالد منصور، وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم بقيادة الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن هشام، تنفيذ الحملة التي أسفرت عن المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.
 

