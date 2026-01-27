تسبب في تشريد 1500 شخص، انهيار أرضي في إيطاليا يثير الرعب

18 حجم الخط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة انهيار أرضي في جزيرة صقلية الإيطالية، وتسبب الإنهيار في سقوط عدد من المنازل، الأمر الذي أصاب سكان المنطقة بالرعب.

انهيار أرضي وإجلاء 1500 شخص

وأدى الانهيار إلى إجلاء 1500 شخص في منطقة "نيسيمي" الإيطالية، مع توسيع منطقة الخطر إلى 4 كم، نتيجة تآكل التربة المستمر، ووصف المسئولون الإيطاليون منطقة الإنهيار ب "المنكوبة".

إجلاء 1500 شخص في "نيسيمي" الإيطالية بسبب انهيار أرضي، مع توسيع منطقة الخطر إلى 4 كم جراء تآكل التربة المستمر.#ايطاليا pic.twitter.com/NgDw1FB1wM — Khaled Iskef (@khalediskef) January 27, 2026

وقال عمدة كونتي: إن "الانهيارات لا تزال مستمرة، وإن الأمر يتطور مع استمرار سقوط الأمطار"

تم إجلاء 1500 من سكان نيسيمي المسجلين في المنطقة الحمراء كإجراء احترازي، عقب الانهيار الأرضي الذي ضرب المدينة.

مراقبة الإنهيار الأرضي والمنطقة المنكوبة

وأعلن رئيس البلدية ماسيميليانو كونتي، أن العديد من النازحين "وجدوا مأوى في منازلهم الثانية أو لدى أقاربهم وأصدقائهم ولم يتم إيواء سوى عدد قليل منهم في أماكن أخرى، مثل دور رعاية المسنين".

وأكدت شبكة Rainews24 أن إدارة الحماية المدنية تواصل مراقبة آثار الأحوال الجوية "القاسية"، التي أثرت على بعض مناطق جنوب إيطاليا في الأيام الأخيرة.

كما صرح رئيس الإدارة فابيو تشتشيليانو أنه سيقود نقطة اتصال من غرفة وحدة الأزمات، مع مركز العمليات البلدية في نيسيمي ومحافظة كالتانيسيتا، لمراقبة عملية الأنهيار وتآكل التربة الأرضية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.