الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

تسبب في تشريد 1500 شخص، انهيار أرضي في إيطاليا يثير الرعب

انهيار أرضي في أيطاليا،
انهيار أرضي في أيطاليا، فيتو
18 حجم الخط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة انهيار أرضي في جزيرة صقلية الإيطالية، وتسبب الإنهيار في سقوط عدد من المنازل، الأمر الذي أصاب سكان المنطقة بالرعب.

انهيار أرضي وإجلاء 1500 شخص

وأدى الانهيار إلى إجلاء 1500 شخص في منطقة "نيسيمي" الإيطالية، مع توسيع منطقة الخطر إلى 4 كم، نتيجة  تآكل التربة المستمر، ووصف المسئولون الإيطاليون منطقة الإنهيار ب "المنكوبة".

وقال عمدة كونتي: إن "الانهيارات لا تزال مستمرة، وإن الأمر يتطور مع استمرار سقوط الأمطار"

تم إجلاء 1500 من سكان نيسيمي المسجلين في المنطقة الحمراء كإجراء احترازي، عقب الانهيار الأرضي الذي ضرب المدينة.

مراقبة الإنهيار الأرضي والمنطقة المنكوبة

وأعلن رئيس البلدية ماسيميليانو كونتي، أن العديد من النازحين "وجدوا مأوى في منازلهم الثانية أو لدى أقاربهم وأصدقائهم ولم يتم إيواء سوى عدد قليل منهم في أماكن أخرى، مثل دور رعاية المسنين".

وأكدت شبكة Rainews24 أن إدارة الحماية المدنية تواصل مراقبة آثار الأحوال الجوية "القاسية"، التي أثرت على بعض مناطق جنوب إيطاليا في الأيام الأخيرة.

كما صرح رئيس الإدارة فابيو تشتشيليانو أنه سيقود نقطة اتصال من غرفة وحدة الأزمات، مع مركز العمليات البلدية في نيسيمي ومحافظة كالتانيسيتا، لمراقبة عملية الأنهيار وتآكل التربة الأرضية في المنطقة.

مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات في انهيار أرضي بإندونيسيا (فيديو)

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار أرضي في إيطاليا مقطع فيديو مرعب منطقة نيسيمي الإيطالية إدارة الحماية المدنية تآكل التربة الأرضية في إيطاليا انهيار التربة في إيطاليا

مواد متعلقة

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

النيابة تحقق في انهيار جزئي لعقار سكني بالدويقة وتنتدب لجنة هندسية

مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات في انهيار أرضي بإندونيسيا (فيديو)

مصرع طفلة وإصابة والدتها في انهيار حائط منزل بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

كرة اليد، الجزائر تفوز على أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

التقرير السري لحكومة مدبولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية