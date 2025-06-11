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حوادث

حبس عامل متهم بالاصطدام بسيارته في 3 أشقاء بمدينة نصر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس عامل متهم بالاصطدام بسيارته في 3 أشقاء، أثناء عبورهم طريق الأوتوستراد بمدينة نصر، مما أسفر عن إصابتهم إصابات خطيرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشقاء إصابات خطيرة صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق وفر قائدها هاربا، وفي وقت لاحق أبلغ عامل بأن صديقه أبلغه بأنه قد ارتكب حادث  تصادم بسيارته التي أقرضها له وأصاب عددا من الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة مدينة نصر طريق الاوتوستراد مدينة نصر غرفة عمليات النجدة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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