إعلام الفيوم تنظم ندوة عن ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة

18 حجم الخط

نظمت إدارة إعلام الفيوم، التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ندوة بعنوان " ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة " ضمن استراتيجية قطاع الإعلام 2025 / 2030.

تعريف ريادة الاعمال

قالت مى مصطفى مدرب ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة: إن مفهوم ريادة الأعمال يعنى ببساطة تجديد وابتكار مشروعات جديدة تساهم فى حل مشكلة ما وتحمل المخاطر فى سبيل تحقيق ربح مالى.

خدمات جهاز تنمية المشروعات

وتناولت الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو خدمات غير مالية، تشمل التدريب من خلال برامج تدريبية مختلفة لفئات كثيرة للتدريب على كيفية تحويل فكرة إلى مشروع وكيفية إقامة وإدارة المشروع ودراسة السوق ودراسات الجدوى، واستخراج الأوراق اللازمة لتشغيلة المشروع (البطاقة الضريبية - السجل التجارى _ الترخيص).

مشروعات تمكين المرأة

كما تناولت أهم المشروعات الخاصة بالمرأة، التى يمكن الاستفادة منها من خلال جهاز تنمية المشروعات كمشروع " غد جديد" للمرأة المعيلة بفائدة 6% بحد أقصى 10 الاف جنية كما استعرضت أيضا بعض المشروعات التى يمولها الجهاز من خلال الجمعيات الأهلية.

دور جهاز تنمية المشروعات التنموي

قال الدكتور أشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يلعب دورا هاما في المساهمة فى التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة، والجهاز حريص علي مع كافة المؤسسات الأهلية والحكومية لتقديم المشورة الخاصة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة فى مجال دعم المشروعات الصغيرة واستعرض مع المشاركين قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والخدمات التى يقدمها الجهاز باعتباره المظلة الرئيسية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا على أن دور الجهاز لا يتقصر فقط على الدعم المالى والتمويلى وانما ايضا تقديم الدعم الفنى والتدريبي لدعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد وعرض لبعض النماذج الرائدة فى مجال ريادة الأعمال بالفيوم والتى كان للجهاز دور كبير فيها.

دور التربية والتعليم في تأهيل الخرجين لسوق العمل

وقال مدير العلاقات العامة بالتعليم الدكتور أحمد سالم، ان وحدة تيسير الانتقال الي سوق العمل بالتعليم الفني، تعمل علي نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب التعليم الفني، وتعمل علي تطوير الخريجين للتوافق مع سوق العمل، كما توفر فرص العمل للخريجين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بالشراكة مع المصانع والشركات الكبرى.

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات، أهمها ضرورة العمل على تنظيم ورش عمل للخريجين للتدريب على ريادة الأعمال وعرض النماذج الناجحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.