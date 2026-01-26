الإثنين 26 يناير 2026
إعلام الفيوم تنظم ندوة عن ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة

نظمت إدارة  إعلام الفيوم، التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ندوة  بعنوان " ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة "  ضمن استراتيجية قطاع الإعلام 2025 / 2030.

تعريف ريادة الاعمال

قالت مى مصطفى مدرب ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة: إن مفهوم ريادة الأعمال يعنى ببساطة تجديد وابتكار مشروعات جديدة تساهم فى حل مشكلة ما وتحمل المخاطر فى سبيل تحقيق ربح مالى.

خدمات جهاز تنمية المشروعات

 وتناولت الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو خدمات غير مالية، تشمل التدريب من خلال برامج تدريبية مختلفة لفئات كثيرة للتدريب على كيفية تحويل فكرة إلى مشروع وكيفية إقامة وإدارة المشروع ودراسة السوق ودراسات الجدوى، واستخراج الأوراق اللازمة لتشغيلة المشروع (البطاقة الضريبية - السجل التجارى _ الترخيص).

مشروعات تمكين المرأة

كما تناولت أهم المشروعات الخاصة بالمرأة، التى يمكن الاستفادة منها من خلال جهاز تنمية المشروعات كمشروع " غد جديد" للمرأة المعيلة بفائدة 6% بحد أقصى 10 الاف جنية كما استعرضت أيضا بعض المشروعات التى يمولها الجهاز من خلال الجمعيات الأهلية.

دور جهاز تنمية المشروعات التنموي

قال الدكتور أشرف درويش  مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  أن الجهاز يلعب دورا هاما في  المساهمة فى التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة، والجهاز حريص علي  مع كافة المؤسسات الأهلية والحكومية لتقديم المشورة الخاصة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة فى مجال دعم المشروعات الصغيرة واستعرض مع المشاركين قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والخدمات التى يقدمها الجهاز باعتباره المظلة الرئيسية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة  مؤكدا على أن  دور الجهاز لا يتقصر فقط على الدعم المالى والتمويلى  وانما ايضا تقديم الدعم الفنى والتدريبي لدعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد وعرض لبعض النماذج الرائدة فى مجال ريادة الأعمال بالفيوم والتى كان للجهاز دور كبير فيها.

دور التربية والتعليم في تأهيل الخرجين لسوق العمل

وقال مدير العلاقات العامة بالتعليم  الدكتور أحمد سالم،  ان وحدة تيسير الانتقال الي سوق العمل بالتعليم الفني، تعمل علي نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب التعليم الفني، وتعمل علي تطوير الخريجين للتوافق مع سوق العمل، كما توفر فرص العمل للخريجين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بالشراكة مع المصانع والشركات الكبرى.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان الصحة النفسية للأسرة والأمن المجتمعي

إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها"

 

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات، أهمها ضرورة العمل على تنظيم ورش عمل للخريجين للتدريب على ريادة الأعمال وعرض النماذج الناجحة

الجريدة الرسمية