محافظات

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان الصحة النفسية للأسرة والأمن المجتمعي

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان "الصحة النفسية للأسرة والأمن المجتمعي" تناولت الندوة التعريف بمفهوم الصحة النفسية، وتأثيرها على الأسرة، وأهميتها في تحقيق جودة العلاقات الأسرية والترابط والتماسك المجتمعي.

 

دور الإعلام في تنمية ثقافة الترابط

وقال مدير مجمع إعلام الفيوم، محمد هاشم قطاع الإعلام الداخلى يلعب دورا مهما في الوعي والتثقيف وبناء جسور التواصل بين المواطن ومؤسساته ومناقشة كافة القضايا المجتمعية من خلال اللقاءات الإعلامية المباشرة والتأكيد على أهمية التوعية السكانية باعتبارها محور رئيسي ضمن استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي.

 

الصحة النفسية جزء هام من الصحة العامة

وقالت الدكتورة أيه شكري اخصائي  نفسي بمديرية الصحة، إن الصحة النفسية تعتبـر جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، وهناك الكثير من الأعراض الجسدية تظهر نتيجة وجود مرض نفسى، يمتد أثر الصحة النفسية إلى الأسرة بأكملها، وتتأثر صحة الأسرة بالتفاعلات الاجتماعية والعاطفية مع بعضها البعض، وأهم الأعراض التي تنبئ بوجود مرض نفسى، اضطرابات النوم، سرعة الانفعال، الصداع المستمر، العصبية الزائدة.

 

مبادرات وزارة الصحة لدعم صحة الاسرة

وقالت  الدكتور نشوى جلال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الصحة، إن الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة فى مجال الصحة النفسية متعددة، ومنها  استخدام المنصة الحكومية للصحة النفسية والتواصل مع الخط الساخن للصحة النفسية ١٦٣٢٨ وعيادات الشباب والمراهقين الموجودة فى ١٥٩ وحدة صحية ومركز طبى بالفيوم لتقديم النصح والمشورة من سن ١٠ سنوات حتى ٢٤ سنة وأكدت على أن الصحة النفسية للأسرة هى أساس الأمان المجتمعي، والأسرة السوية هى أساس بناء مجتمع قوى متماسك. 

وحرصا على صحة الأسرة تقدم مديرية الصحة بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى عدد من المبادرات لدعم الترابط الأسرى والإختيار الصحيح للمقبلين على الزواج  منها مبادرة " أسرة " مبادرة " مودة " وختمت كلمتها بضرورة تفعيل الحوار داخل الأسرة والترويح عن النفس والحد من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الحديثة.

 

مجمع إعلام الفيوم يعقد ندوة توعية عن حماية الأطفال من التحرش

مجمع إعلام الفيوم يناقش دور العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية

وقالت حنان يونس أخصائي الإعلام السكاني إن الأسـرة المستقرة والداعمة بيئة نفسية ملائمة لنمو جسدي ونفسي طبيعي.

