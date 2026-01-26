مدرب منتخب تنس الطاولة يوضح معايير اختيار قوائم المنتخبات

18 حجم الخط

تنس الطاولة، كتب زغلول صيام نائب رئيس تحرير جريدة “فيتو”، مقالا تحت عنوان “هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!”، يتحدث عن استبعاد اللاعب عبد الرحمن حجاجي من قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات بطولة العالم للفرق، والمقرر لها خلال شهر أبريل المقبل بإنجلترا.

تصريحات المدير الفني لمنتخب تنس الطاولة

ووفقا لمبدأ حق الرد، تواصلت “فيتو”، مع الكابتن أحمد صالح المدير الفني لمنتخب تنس الطاولة، والذي أكد أن هناك معايير واضحة تحكم اختيارات اللاعبين في المشاركات القارية والدولية، ويتم تطبيقها منذ فترة طويلة في الاتحاد المصري.

وقال أحمد صالح، إن اختيار قائمة المنتخب الوطني جاءت من خلال مشاركات اللاعبين في البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في تونس، وأنه لا صحة لما تردد حول وجود مجاملات أو استبعاد صاحب حق وحرمانه من التواجد في قائمة المنتخب الوطني.

وتابع مدرب المنتخب: “الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يمنح الاتحادات الوطنية الحق في وضع قوائم اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية والقارية، والاتحاد المصري وضع قواعد واضحة وصريحة، ويتم العمل بها منذ فترة طويلة”.

وأكمل “صالح”: “التصنيف المحلي يؤهل للمشاركة في البطولات القارية، والبطولات القارية تؤهل للمشاركة في البطولات العالمية، ما لم ينص الاتحاد الدولي على أمر غير ذلك”.

وأكد أحمد صالح، أنه تواصل بشكل مباشر مع اللاعبين، وقام بتوضيح المعايير التي تم على أساسها اختيار قائمة المنتخب الوطني ببطولة العالم، وأن الجميع يعلم تلك القواعد باستثناء عدد قليل تم إبلاغهم.

قرعة بطولة العالم لتنس الطاولة

وأجريت اليوم مراسم قرعة بطولة العالم لتنس الطاولة للمنتخبات والمقرر إقامتها في إنجلترا في شهر إبريل القادم بمشاركة منتخبي مصر للرجال والسيدات.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب السيدات في المجموعة الثالثة رفقة كل من الجزائر وجنوب أفريقيا وسوريا، فيما أوقعت القرعة منتخب الرجال في المجموعة الحادية عشر مع منتخبات كازاخستان وتايلاند وتركيا.

