الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد تنس الطاولة يعلن قائمة منتخب مصر لكأس أفريقيا

هنا جودة، فيتو
هنا جودة، فيتو
18 حجم الخط

تنس الطاولة، أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي عن أسماء اللاعبين الذين سيمثلون مصر في بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة، المقرر إقامتها بمدينة بنغازي خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير المقبل، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم في الصين خلال شهر مايو القادم.

قائمة منتخب تنس الطاولة

تضم قائمة المنتخب المصري كلا من: 
دينا مشرف
هنا جودة
مريم الهضيبي
عمر عصر
يوسف عبد العزيز
بدر مصطفى

يتولى تدريب المنتخب المدير الفني أحمد صالح، الذي شدد على أهمية هذه البطولة في تحضير اللاعبين للبطولات الدولية الكبرى، مؤكدًا أن التركيز على التدريب التكتيكي والبدني سيكون على رأس أولويات المنتخب.

تمثل بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة فرصة للمنتخبات الأفريقية لإظهار مستوياتها الفنية والتنافس على التأهل إلى كأس العالم، كما تمنح اللاعبين الخبرة الدولية الضرورية قبل مواجهة أقوى المنتخبات العالمية.

أكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة دعمه الكامل للمنتخب قبل وبعد البطولة، مع توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية والطبية.

وعلى جانب آخر، تنطلق فعاليات الجمعية العمومية الاتحاد المصري تنس الطاولة يوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، حيث يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمجمع الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وأكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة دعوته للأعضاء أصحاب الحق في الحضور والمشاركة والتصويت على البنود المطروحة، لما يمثله هذا الاجتماع من أهمية كبرى في مسيرة اللعبة وتطوير هياكلها الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنس الطاولة الإتحاد المصري لتنس الطاولة أشرف حلمي كأس أفريقيا لتنس الطاولة قائمة المنتخب المصري

مواد متعلقة

«الرياضة» تدرس حل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بعد موجة استقالات جماعية

رئيس تنس الطاولة: استقالة هبة حامد مفاجئة والبعض يزعجه نجاحات الاتحاد

الاستقالة الثالثة، هبة حامد ترحل عن اتحاد تنس الطاولة

عمومية تنس الطاولة تجتمع اليوم لمناقشة ميزانية الاتحاد والحساب الختامي
ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية