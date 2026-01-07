اتحاد تنس الطاولة يعلن قائمة منتخب مصر لكأس أفريقيا

18 حجم الخط

تنس الطاولة، أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي عن أسماء اللاعبين الذين سيمثلون مصر في بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة، المقرر إقامتها بمدينة بنغازي خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير المقبل، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم في الصين خلال شهر مايو القادم.

قائمة منتخب تنس الطاولة

تضم قائمة المنتخب المصري كلا من:

دينا مشرف

هنا جودة

مريم الهضيبي

عمر عصر

يوسف عبد العزيز

بدر مصطفى

يتولى تدريب المنتخب المدير الفني أحمد صالح، الذي شدد على أهمية هذه البطولة في تحضير اللاعبين للبطولات الدولية الكبرى، مؤكدًا أن التركيز على التدريب التكتيكي والبدني سيكون على رأس أولويات المنتخب.

تمثل بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة فرصة للمنتخبات الأفريقية لإظهار مستوياتها الفنية والتنافس على التأهل إلى كأس العالم، كما تمنح اللاعبين الخبرة الدولية الضرورية قبل مواجهة أقوى المنتخبات العالمية.

أكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة دعمه الكامل للمنتخب قبل وبعد البطولة، مع توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية والطبية.

وعلى جانب آخر، تنطلق فعاليات الجمعية العمومية الاتحاد المصري تنس الطاولة يوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، حيث يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمجمع الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وأكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة دعوته للأعضاء أصحاب الحق في الحضور والمشاركة والتصويت على البنود المطروحة، لما يمثله هذا الاجتماع من أهمية كبرى في مسيرة اللعبة وتطوير هياكلها الإدارية.

