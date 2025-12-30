زغلول صيام يكتب: ماذا يحدث في تنس الطاولة؟! وأين نتائج تحقيقات وزارة الشباب والرياضة؟!

18 حجم الخط

كتبت هنا في هذا المكان عن الاستقالة المسببة التي تقدم بها المستشار خالد الحفني، نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة، والكابتن محمود أباظة، أمين صندوق الاتحاد، إلى وزارة الشباب والرياضة، وطالبت بالتحقيق فيها وإعلان الحقائق كاملة، إما إدانة الاتحاد أو أنها شكاوى كيدية.

رغم مرور قرابة الـ7 شهور على تقديم تلك الاستقالات، لم تظهر نتائج ـلعل المانع خيرـ رغم تشكيل لجان ذهبت وفتشت، ولكن تقريرها دخل الأدراج.

أزعم أنني لست طرفًا مع هذا أو ذاك، ولكن مع الحق أينما كان.. ومؤخرًا تقدمت هبة حامد، عضو مجلس الإدارة، باستقالة هي الأخرى مسببة، ليزداد عدد المستقيلين إلى ثلاثة، فضلًا عن عضو مجلس الإدارة الذي يعمل بالأردن وغائب عن حضور الجلسات.

وهنا لا بد أن تكون هناك سرعة في إنجاز الأمور، وعدم تركها للصدفة.. الاستقالات المسببة تحتاج إلى ردود فورية، وليس الانتظار عامًا بعد عام.

يوميًا يصلني كمٌّ من الشكاوى في اتحاد تنس الطاولة، وأنا أؤجل الحديث عنها لأسباب كثيرة، لا سيما إذا كانت خاصة بلاعب خرج عن النص أو شيء من هذا القبيل؛ لأن الأمور الفنية والانضباطية لها مجالها، ولكن الأسباب التي طرحها الثلاثي المستقيل تتطلب وقفة.. وكما قلت، إما أنها حقيقية، وهنا تبقى الكارثة، أو شكاوى كيدية ويتم قبول استقالتهم.

تنس الطاولة لعبة سهلة وفي المتناول؛ لأنها لا تحتاج إلى مكان كبير، وإنما فرصة لنشرها في كل ربوع مصر واكتشاف الأبطال.. كان زمان تُنشر طاولات التنس في كل ربوع مصر، وكنا نجد متعة في ممارستها، وكانت تُقام بطولات على مستوى مراكز الشباب والمحافظات.. أين كل هذا؟! كان زمان!!

مرة تانية وثالثة ورابعة، لا بد أن تكشف وزارة الشباب والرياضة عن نتائج التحقيق، وليس مجرد أن يرد عضو مجلس الإدارة المبلغ غير المستحق الذي حصل عليه تكون المخالفة قد زالت!.. اللوائح واضحة.. من فضلكم طبّقوها.

