«الرياضة» تدرس حل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بعد موجة استقالات جماعية

اتحاد تنس الطاولة،
اتحاد تنس الطاولة، فيتو
تنس الطاولة، استقر مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، على إصدار قرار بحل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، بسبب استقالة 3 من أعضاء مجلس الإدارة.

وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة بعد تقدم هبة حامد عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة باستقالة من منصبها، اعتراضًا على سياسة العمل داخل الاتحاد.

ومن المقرر أن يتضمن قرار وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتغيبت هبة حامد عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة أمس، لتؤكد أن الاستقالة نهائية ولا مجال للتراجع عنها.

3 استقالات في مجلس تنس الطاولة

وكان اتحاد تنس الطاولة قد شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، أسفرت عن استقالة كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وتنضم هبة حامد عضو مجلس الإدارة إلى قائمة المستقيلين، ليصل العدد إلى 3 مناصب من أصل 7 داخل المجلس.

 

نجاحات مالية وإدارية

وكان اتحاد تنس الطاولة قد كشف في بيان منذ أيام قليلة عن تحقيق نجاحات مالية وإدارية خلال فترة ولاية المجلس الحالي برئاسة اللواء أشرف حلمي.

وكشف الاتحاد أنه طبقا للتقارير المالية، تمكن من تحقيق عائد مالي بلغ نحو 12 مليون جنيه، بعد تفعيل عقود الرعاية واسترداد حقوق مالية كانت مهدرة في الفترات السابقة، ويأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الاتحاد يتحمل ديونًا تقدر بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لصالح شركات خدمات فندقية ونقل وطيران.

تنس الطاولة وزارة الشباب والرياضة اتحاد تنس الطاوله هبة حامد خالد حنفي

