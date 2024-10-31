اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

منذ أيام تعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق، وكان على متنه 13 شابا مصريا انطلقوا فى رحلة الموت من الشواطئ الليبية، وقتها كشفت السلطات الليبية عن تعرض المركب للغرق، وتم انتشال ناج وحيد، أطلع جهات التحقيق على تفاصيل رحلة الموت.

ظهور الناجى الوحيد من رحلة الموت في المتوسط

اليوم ظهر الناجى الوحيد من بين 13 مصريا لقوا حتفهم غرقا فى المتوسط، ويدعى عبد الصمد الضبع (22 عاما) من مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.

الناجى من مركب الهجرة عبد الصمد الضبع، فيتو

وقالت أسرة الناجى الوحيد من غرق مركب الهجرة غير الشرعية فى ليبيا: إن ابنهم تواصل معهم عقب الحادث مباشرة، وأخبرهم أنه بخير، وتمكن السلطات الليبية من إنقاذه، بعدما نجح في السباحة بالمياه حتى تم الوصول له فى عرض البحر.

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وأكد عبد الصمد الضبع، وفق تصريحات خاصة لموقع "العربية نت" السعودي، بأنه شاهد الموت بعينه بعد توقف المركب وغرقها وغرق كل من كانوا معه فى الرحلة، موضحا أن السلطات الليبية تتحفظ عليه حاليا، وذلك من أجل مساعدتهم في معرفة أسماء وهوية جثامين زملائه المتوفين خاصة بعد فقدان أي أوراق تثبت هويتهم، والحديث لأسرته.

غرق مركب هجرة غير شركة على متنها 13 مصريا

وكانت مصادر ليبية، أوضحت أنه تم العثور على جثامين عدد من الغارقين في المركب المنكوب عند شاطئ منطقة "كمبوت" والتي تبعد 60 كيلومترا شرق طبرق، وهو المكان الذي غرق فيه المركب يوم الاثنين الماضي.

وبينت، أن الجثامين التي تم العثور عليها لم تكن بحوزتها أوراق شخصية، نظرا لتواجدها فى البحر لفترات طويلة، كما أنه لم يستدل على أي أسماء حتى الآن.