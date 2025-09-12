الجمعة 12 سبتمبر 2025
إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ السلام في الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، من إنقاذ غريق بشاطئ السلام بشرق المحافظة.

وزير الري يتابع تطهير وتأهيل جسور ترعة الإسماعيلية (فيديو وصور)

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود غريق بشاطئ السلام شرق المحافظة، أثناء نزوله لمياه البحر والسباحة فيه، حيث جرى انتشال الشاب محمد أسامة عبد الستار حسن ومقيم بمحافظة القاهرة، يبلغ من العمر 20 عاما، إثر تعرضه للغرق عقب نزوله فى الساعات الأولى واستخراجه من مياه البحر.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالى المحافظة على شواطئ المحافظة للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية "الويك اند ".

ورفعت إدارة السياحة والمصايف الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الصفراء على القطاع الغربي ماعدا شاطئ أبو تلات حيث تم رفع الرايات الحمراء، وسط تحذيرات من عدم النزول للشاطى بسبب اضطراب حركة الأمواج.

