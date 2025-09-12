إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ السلام في الإسكندرية

تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، من إنقاذ غريق بشاطئ السلام بشرق المحافظة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود غريق بشاطئ السلام شرق المحافظة، أثناء نزوله لمياه البحر والسباحة فيه، حيث جرى انتشال الشاب محمد أسامة عبد الستار حسن ومقيم بمحافظة القاهرة، يبلغ من العمر 20 عاما، إثر تعرضه للغرق عقب نزوله فى الساعات الأولى واستخراجه من مياه البحر.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالى المحافظة على شواطئ المحافظة للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية "الويك اند ".

ورفعت إدارة السياحة والمصايف الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الصفراء على القطاع الغربي ماعدا شاطئ أبو تلات حيث تم رفع الرايات الحمراء، وسط تحذيرات من عدم النزول للشاطى بسبب اضطراب حركة الأمواج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.