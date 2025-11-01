مأساة في تلبانة بالدقهلية، انتشال 4 جثامين والبحث عن 3 مفقودين برحلة هجرة غير شرعية

خيم الحزن على قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن فقدت 7 من أبنائها في مأساة جديدة للهجرة غير الشرعية، إذ تم انتشال جثامين 4 منهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 آخرين غرقوا قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الثانية للهجرة.

وتبين أن المتوفين الذين جرى انتشال جثثهم، هم: فتحي مجدي الصاوي - أحمد طارق محمد القناوي - السعودي عبد المنعم أبو الإسعاد -محمود محمد أبو الإسعاد يونس.

وناشد أهالي القرية جميع المسئولين بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الجثامين الأربعة من أبناء قرية تلبانة المحتجزون حاليًا بمدينة الزاوية الليبية والعودة من خلال مطار القاهرة لسرعة تسليم الجثامين لذويهم.

وكان أعلن الهلال الأحمر الليبي في بيان له، أنه استجابةً لنداء استغاثة ورد من فرع الهلال الأحمر صبراتة بشأن وجود قارب هجرة مقلوب على شاطئ البحر، انطلق فريق الانتشال بمكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر صرمان، حيث تمكن الفريق من انتشال نحو 18 جثة بينهم سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى صرمان العام.

وأكد أن الجثامين الأربعة من أبناء قرية تلبانة ومحتجزون حاليًا بمدينة الزاوية الليبية، وجارٍ استكمال أعمال البحث عن باقي المفقودين.

تم إخطار السلطات المصرية والسفارة المصرية في ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن، فيما خيم الحزن على أهالي القرية الذين ينتظرون وصول جثامين ذويهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.