18 حجم الخط

لا تفسير آخر لعدم اتخاذ خطوات جادة لترشيد الاستيراد من الخارج والاستغناء عن بعض السلع المستوردة لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات، إلا أن للمستوردين نفوذا كبيرا في البلاد، يراعيه من يديرون اقتصاد البلاد.



فإننا في حاجة شديدة وملحة لتخفيض وارداتنا من الخارج، وذلك لتخفيض اتفاقنا من النقد الاجنبي، ومع ذلك لم نتخذ خطوة في هذا الاتجاه من قبل الحكومة، منذ أن داهمتنا أزمة النقد الاجنبي، التي تمخض عنها انخفاض الجنيه بشدة، وتركت الحكومة أمر ذلك للبنك المركزي من خلال حجب للتمويل لبعض الواردات مع إنها ليست مهمته.



إن منظمة التجارة العالمية تتيح للحكومة وقف استيراد بعض السلع من الخارج للدول التي تمر بأزمة أو تعاني مشاكل في تدبير النقد الاجنبي اللازم لتمويل هذه الواردات.. وها هو ترامب وبقرارات منفردة له وخرقا لقواعد التجارة العالمية ومنظماتها يفرض رسوما جمركية عالية على واردات أمريكا من كل دول العالم، ليحد من استيراد أمريكا لها..

بيننا نحن تغرق أسواقنا بكل السلع المستوردة من الغذاء إلى السيارات مرورا بأدوات التجميل وياميش رمضان، وهو ما يحملنا أعباء أكبر لتدبير النقد الاجنبي خاصة وأن لدينا ما يكفى من الديون الخارجية ومن أقساط وفوائد، ويمكننا التقليل منها بترشيد استيرادنا من الخارج، إذا لم تراع الحكومة نفوذ المستوردين، وتوفير هذه السلع للطبقات القادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.