الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات النيابة بواقعة سرقة متعلقات المصلين من أحد المساجد بعابدين

حبس
حبس
18 حجم الخط

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بتفريغ كاميرات المراقبة واستعجال تحريات المباحث في واقعة عاطل متهم بالتخصص في سرقة متعلقات المصلين من داخل أحد المساجد بمنطقة عابدين، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لشهود العيان في الواقعة.

سرقة متعلقات المصليين بعابدين 

تلقي قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم الحدائق باكتشافه سرقة مبلغ مالي من ملابسه حال أداء الصلاة بأحد المساجد بدائرة القسم. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف بارتكابه واقعتي "سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي" بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السجن المؤبد المصليين بعابدين النيابة العامة أمن القاهرة بمنطقة عابدين بمديرية امن القاهرة تفريغ كاميرات المراقبة سرقة متعلقات المصليين قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حجز 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

تفريغ كاميرات المراقبة بسرقة بطاريات سيارات نقل ثقيل في الطالبية بالجيزة

تجديد حبس عامل متهم بقتل زميله بسبب سيجارة في بولاق الدكرور

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

ضبط وإحضار متهم جديد ضمن تشكيل عصابي لسرقة الشقق بأكتوبر

حجز دجال متهم باستغلال المواطنين بدعوى العلاج الروحاني

إجراء تحليل مخدرات لعامل متهم بقتل زميله بسبب سيجارة ببولاق الدكرور

نص التقرير الطبي لمصرع عامل سقط من الدور العاشر بالقاهرة الجديدة
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية