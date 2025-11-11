الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات تصوير من داخل شركة بعابدين

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة معدات تصوير خاصة بإحدى الشركات لصناعة معدات التصوير بمنطقة عابدين.

سرقة معدات تصوير بعابدين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (3 أشخاص) بدائرة القسم، لقيامهم بسرقة معدات تصوير خاصة بإحدى الشركات لصناعة معدات التصوير.

ضبط 3 أشخاص بسرقة معدات تصوير من داخل شركة بعابدين
ضبط 3 أشخاص بسرقة معدات تصوير من داخل شركة بعابدين

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

