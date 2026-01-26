محافظ القليوبية يناقش اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر ببنها

18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الترفيهية، بحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس سعد جرجس مفتش الري لقطاع الدلتا، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، والذي يهدف إلى استغلال الممشي في إقامة مناطق ترفيهية متكاملة.

مستجدات مشروع تطوير الكورنيش وممشي أهل مصر بمدينة بنها

خلال الإجتماع تم إستعراض كافة الرسومات الهندسية النهائية للمشروع، بما يضمن تناغم المنشآت مع الهوية البصرية للمدينة، كما أكد المحافظ الحصول على كافة الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والري، مشيدًا بالتنسيق المثمر مع أجهزة الوزارة لتذليل اي عقبات فنية، مما يدفع العمل بالمشروع.

​وشدد محافظ القليوبية خلال اللقاء على أن الأولوية القصوى للمشروع هي فتح الممشي أمام الجمهور وخلق مساحات ترفيهية مجانية تمامًا تتيح لجميع المواطنين رؤية النيل والإستمتاع به دون أي حواجز، معتبرًا أن حق المواطن في متنفس حضاري هو جوهر رؤية المحافظة لتطوير الأصول غير المستغلة.

​من جانبه، أوضح المهندس سعد جرجس مفتش الري لـ قطاع الدلتا، أن المشروع يتم تنفيذه وفق الإشتراطات الفنية التي وضعتها الوزارة للحفاظ على مجرى النهر، مؤكدًا أن التصاميم المعتمدة تراعي الإنسيابية المائية والأبعاد البيئية، مما يجعل المشروع نموذجًا يحتذى به في إستغلال ضفاف النيل كمتنزه للمواطنين.

​يُذكر أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية لـ مدينة بنها، حيث يمزج بين تقديم خدمات ترفيهية وخدمية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية أولى لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

