الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يناقش اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر ببنها

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا  اليوم مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الترفيهية، بحضور  الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس سعد جرجس مفتش الري لقطاع الدلتا، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، والذي يهدف إلى استغلال الممشي في إقامة مناطق ترفيهية متكاملة.

 

 مستجدات مشروع تطوير الكورنيش وممشي أهل مصر بمدينة بنها

 

خلال الإجتماع تم إستعراض  كافة الرسومات الهندسية النهائية للمشروع، بما يضمن تناغم المنشآت مع الهوية البصرية للمدينة، كما أكد المحافظ الحصول على كافة الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والري، مشيدًا بالتنسيق المثمر مع أجهزة الوزارة لتذليل اي عقبات فنية، مما يدفع العمل بالمشروع.

​وشدد محافظ القليوبية خلال اللقاء على أن الأولوية القصوى للمشروع هي فتح الممشي أمام الجمهور وخلق مساحات ترفيهية مجانية تمامًا تتيح لجميع المواطنين رؤية النيل والإستمتاع به دون أي حواجز، معتبرًا أن حق المواطن في متنفس حضاري هو جوهر رؤية المحافظة لتطوير الأصول غير المستغلة.

​من جانبه، أوضح المهندس سعد جرجس مفتش الري لـ قطاع الدلتا، أن المشروع يتم تنفيذه وفق الإشتراطات الفنية التي وضعتها الوزارة للحفاظ على مجرى النهر، مؤكدًا أن التصاميم المعتمدة تراعي الإنسيابية المائية والأبعاد البيئية، مما يجعل المشروع نموذجًا يحتذى به في إستغلال ضفاف النيل كمتنزه للمواطنين.

​يُذكر أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية لـ  مدينة بنها، حيث يمزج بين تقديم خدمات ترفيهية وخدمية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية أولى لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندسة جيهان مسعود المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وزارة الموارد المائية ممشي اهل مصر ببنها

مواد متعلقة

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها يوزعون الورود على الشرطة بالقليوبية

جامعة بنها تشارك بالملتقى الثاني لوحدات التضامن بمحافظة الوادي الجديد

منطقة القليوبية الأزهرية تقدّم العزاء في ضحايا تسريب الغاز فى بنها

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها – شبرا الحر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية