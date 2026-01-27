الثلاثاء 27 يناير 2026
رياضة

خسارة ليفربول وآرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو
ترتيب الدوري الإنجليزي، اشتعلت المنافسة في الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال متصدر جدول ترتيب البريميرليج بالجولة الـ 23 بالاضافة إلي هزيمة ليفربول حامل اللقب بالجولة ذاتها.

 

وفقد آرسنال ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة فيما ابتعد الريدز عن المربع الذهبي ليتراجع مركزين في الترتيب بعد الجولة الـ 23.

واقتحم مانشستر يونايتد المربع الذهبي بعد فوزه على أرسنال في عقر داره 3-2 في قمة مباريات الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

1 آرسنال 50 نقطة 
2 مانشستر سيتي 46 نقطة 
3 أستون فيلا 46 نقطة 
4 مانشستر يونايتد 38 نقطة 
5 تشيلسي 37 نقطة 
6 ليفربول 36 نقطة 
7 فولهام 34 نقطة 
8 برينتفورد 33 نقطة 
9 نيوكاسل يونايتد 33 نقطة 
10 إيفرتون 33 نقطة  
11 سندرلاند 33 نقطة 
12 برايتون 30 نقطة 
13 بورنموث 30 نقطة 
14 توتنهام هوتسبير 28 نقطة 
15 كريستال بالاس 28 نقطة 
16 ليدز يونايتد 26 نقطة 
17 نوتنجهام  25 نقطة 
18 وست هام 20 نقطة 
19 بيرنلي 15 نقطة 
20 وولفرهامبتون 8 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

نتائج مباريات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي

برينتفورد 0-2 نوتنجهام فوريست

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي

نيوكاسل يونايتد 0-2 أستون فيلا

آرسنال 2-3 مانشستر يونايتد

وست هام 3-1 سندرلاند

بيرنلي 2-2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2-1 برايتون

مانشستر سيتي 2-0 وولفرهامبتون

بورنموث 3-2 ليفربول

إيفرتون 1-1 ليدز يونايتد

