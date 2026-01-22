الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رسميا.. محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي بنها الرياضي

كابتن محمد عبدالله،
كابتن محمد عبدالله، فيتو
18 حجم الخط

أعلن نادي بنها الرياضي رسميا تعيين الكابتن محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في خطوة تستهدف إعادة ترتيب الأوراق والنهوض بالفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمواجهة المصيرية أمام فريق سرس الليان.

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

رسميا.. الكابتن محمد عبد الله مديرا فنيا لنادى بنها الرياضى

وقاد الكابتن محمد عبد الله أول تدريب له مع الفريق اليوم وسط حالة من الجدية والتركيز ضمن الاستعدادات المكثفة لمباراة سرس الليان المرتقبة والتي تمثل محطة فارقة في مشوار الفريق هذا الموسم.

ويعد الكابتن محمد عبد الله أحد أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية ويمتلك تاريخا حافلا في الملاعب المصرية حيث سبق له اللعب لعدد من أكبر الأندية أبرزها النادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي فضلا عن مشاركاته القوية في البطولات المحلية والقارية ما أكسبه خبرات فنية كبيرة يسعى لاستثمارها في مهمته الجديدة مع نادي بنها.

وفي أول تصريح له عقب توليه المسئولية أكد  محمد عبد الله أن توليه القيادة الفنية لنادي بنها شرف ومسئولية كبيرة مشددا على أنه سيعمل بكل قوة وبالتعاون مع جهازه المعاون واللاعبين من أجل تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحات جماهير النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويعاونه في الجهاز الفني كل من الكابتن محروس السيد لاعب بنها السابق والكابتن السيد عبد الفتاح حارس مرمى منتخب مصر السابق مع الإبقاء على الجهازين الطبي والإداري في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق.

ولاقى قرار تعيين الكابتن محمد عبد الله ترحيبًا واسعا من جماهير نادي بنها التي أعربت عن ثقتها في قدراته وخبراته الكبيرة مؤكدة دعمها الكامل للجهاز الفني الجديد من أجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق طموحات النادي وجماهير لنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنها الرياضي مدينة بنها نادي بنها الرياضي منتخب مصر السابق منتخب مصر

مواد متعلقة

جامعة بنها توقع اتفاقيات تعاون وتبادل طلابي مع نظيرتها الدولية

منطقة القليوبية الأزهرية تقدّم العزاء في ضحايا تسريب الغاز فى بنها

5 نعوش في جنازة واحدة، لحظة دفن الأشقاء ضحايا تسريب الغاز بنها

ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تنفيذًا لوصية والدته، رضا البحراوي يعلن تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

لماذا كان النبي يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية