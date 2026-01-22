رسميا.. محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي بنها الرياضي

18 حجم الخط

أعلن نادي بنها الرياضي رسميا تعيين الكابتن محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في خطوة تستهدف إعادة ترتيب الأوراق والنهوض بالفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمواجهة المصيرية أمام فريق سرس الليان.

رسميا.. الكابتن محمد عبد الله مديرا فنيا لنادى بنها الرياضى

وقاد الكابتن محمد عبد الله أول تدريب له مع الفريق اليوم وسط حالة من الجدية والتركيز ضمن الاستعدادات المكثفة لمباراة سرس الليان المرتقبة والتي تمثل محطة فارقة في مشوار الفريق هذا الموسم.

ويعد الكابتن محمد عبد الله أحد أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية ويمتلك تاريخا حافلا في الملاعب المصرية حيث سبق له اللعب لعدد من أكبر الأندية أبرزها النادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي فضلا عن مشاركاته القوية في البطولات المحلية والقارية ما أكسبه خبرات فنية كبيرة يسعى لاستثمارها في مهمته الجديدة مع نادي بنها.

وفي أول تصريح له عقب توليه المسئولية أكد محمد عبد الله أن توليه القيادة الفنية لنادي بنها شرف ومسئولية كبيرة مشددا على أنه سيعمل بكل قوة وبالتعاون مع جهازه المعاون واللاعبين من أجل تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحات جماهير النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويعاونه في الجهاز الفني كل من الكابتن محروس السيد لاعب بنها السابق والكابتن السيد عبد الفتاح حارس مرمى منتخب مصر السابق مع الإبقاء على الجهازين الطبي والإداري في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق.

ولاقى قرار تعيين الكابتن محمد عبد الله ترحيبًا واسعا من جماهير نادي بنها التي أعربت عن ثقتها في قدراته وخبراته الكبيرة مؤكدة دعمها الكامل للجهاز الفني الجديد من أجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق طموحات النادي وجماهير لنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.