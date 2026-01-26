استخدمت صوته وصورته، ساويرس يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه وشقيقه ناصف

18 حجم الخط

حذر رجل الأعمال، نجيب ساويرس، من الصفحات والإعلانات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم صورته وصورة شقيقه ناصف، مشيرًا إلى أن هذه الصفحات المنتشرة عبر المنصات تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لتقليد صوته وشقيقه، للترويج وزيادة الدخل.

التحذير من صفحات مزورة تنتحل شخصية ساويرس وشقيقه

وأكد المهندس نجيب ساويرس أنه قدم بلاغًا إلى مباحث الإنترنت بشأن هذه الصفحات التي تنتحل صورته وصورة شقيقه ناصف وتقوم بتقليد الأصوات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القضائية بهذا الشأن.

وقال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه بمنصة "أكس"، في تحذيره من انتحال صورته وصورة شقيقه عبر مواقع التواصل الاجتماعية: "أرجو الإحاطة أن هناك إعلانات على فيس بوك ومنصات أخري، تستخدم صورتي وصورة أخي ناصف وتقلد الصوت بالذكاء الاصطناعي، للترويج لخدمات لزيادة الدخل وغيرها".

وتابع المهندس نجيب ساويرس: "تم إبلاغ مباحث الإنترنت، وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية؛ فأرجو الحرص".

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس قد حذر، في السابق، من بعض الصفحات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بإنشاء صفحات "مزيفة" له، للترويج أو بث أخبار غير صحيحة.

حساب مزور باسم مؤسسة ساويرس

وفي يونيو 2020، حذر المهندس نجيب ساويرس من وجود منشورات "مزورة" لصفحة انتحلت اسم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنها الصفحة الحقيقية للمؤسسة، وكانت تروج إلى أن "مؤسسة ساويرس ستقدم مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه مصرى لشعوب الدول العربية"

وجاء نص المنشور المزيف: " بمناسبة مرور 65 عام على مولدى، ونظرا للظروف القاسية التي تمر بها البلاد، أقر أنا نجيب أنسى ساويرس بتقديم بعض المساعدات لكافة الدول العربية الشقيقة من خلال مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والتى تم تأسيسها عام 2001 باسم العائلة، ويصل مجموع هذه المساعدات إلى 50 مليون جنيه مصري وسيتم توزيعهم على شعوب الوطن العربى، وهذا بعد اجتماع بين عائلة ساويرس وبعض أحفادى".

وهنا علق المهندس نجيب ساويرس على هذا المنشور "المزيف"، فقال: "هذه رسالة مزورة"

الأعلى للإعلام يحذف صفحة مزيفة تنتحل اسم ساويرس

وفي نوفمبر 2024، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور كرم جبر، آنذاك، حذف صفحة مزيفة تنتحل اسم المهندس نجيب ساويرس، حيث تم ازالة هذه الصفحة المزيفة والتي تحمل اسم "نجيب ساويرس".

ورصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الصفحات "المزورة" للمسئولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبار كاذبة ومفبركة، حيث بدأ المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة "أمسك مزيف"، وفقًا لتوصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات".

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الذين قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، وتم التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه المجلس نداء لمن تم تزييف الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وخلق رأى عام يسهم فى تعقب ومحاسبة المزورين.

