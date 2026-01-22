الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين بسبب تصريحاته عن المنتخب

18 حجم الخط

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين، وذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءةً وتشكيكًا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست يقدمه أبوالمعاطي زكي، والذي قام ببثه عبر حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، وما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بعد عقد جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، والتي أبدى خلالها ردوده بشأن الموضوع المشار إليه.

